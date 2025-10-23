SPOR

Galatasaray'ın Bodo zaferini spor yorumcuları değerlendirdi! ‘‘Galatasaray yüzyılı bugün resmen başlamıştır’’ sözleri geceye damga vurdu…

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt’i 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından spor yorumcuları maçı değerlendirdi. Ahmet Çakar’ın ‘‘Galatasaray yüzyılı bugün resmen başlamıştır’’ sözleri geceye damga vurdu…

Burak Kavuncu

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Bodo galibiyeti spor yazarlarının övgülerine konu olurken, Rıdvan Dilmen’in ‘‘Eğer Galatasaray, bu kadrosuyla Avrupa Ligi'nde oynasaydı ilk iki favoriden birisi olurdu’’ sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı…

RIDVAN DİLMEN’DEN AVRUPA LİGİ ÇIKIŞI

Rıdvan Dilmen, "Şampiyonlar Ligi'nde bu format geçen sezon başladı. PSG ilk 16'ya girmedi ama Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Bırakın puanları her golün bile ayrı önemi var. Geçen sene 1 golle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde tur atladı.'' dedi.

Dilmen, ‘‘Genel averajda önemli olduğu için 5-1'lik Frankfurt mağlubiyetinin ardından bu goller çok önemli. Her puanın ne kadar önemli olduğunu zaten ilk 8 maçın ardından anlayacağız. Galatasaray, 2023/2024 sezonunda şampiyon olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne gidilememesinden camiada bir burukluk vardı.

Liverpool ve Bodo/Glimt maçları camianın tekrardan ayağa kalkması için çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın ardından sadece 6 takım 9 puanda. Bu yüzden olağanüstü puanlar toplanmayacaktır.

Eğer Galatasaray, bu kadrosuyla Avrupa Ligi'nde oynasaydı ilk iki favoriden birisi olurdu.’’ ifadesinde bulundu.

AHMET ÇAKAR’DAN OLAY PAYLAŞIM!

Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmet Çakar, ‘‘Avrupa Fatih'i geri döndü Mükemmel futbol mükemmel sonuç. Evet Galatasaray yüzyılı bugün resmen başlamıştır’’ sözlerine yer verdi.

''ABARTMADAN SÖYLÜYORUM...''

Erman Toroğlu, ‘‘Abartmadan söylüyorum dün gece öyle bir maç oynandı ki, 8-3 de bitebilirdi 3-3 de. Icardi isim olarak çok büyük bir oyuncu ama sahada yürüyecek hali yok. Dün iyi bir Icardi olsaydı Osimhen'in kaçırdığı golleri leblebi gibi atardı. Ama Osimhen enerjisiyle, çabukluğuyla ve takım oyunuyla dün gece rakibi çok bunalttı. Stoperleri çıkarmadı ve Galatasaray'ın attığı gollerde bunun büyük rolü vardı. İlk 30 dakikada sarı-kırmızılılar rakibin kafasını güreşteki gibi yerden kaldırtmadılar.’’ söyleminde bulundu.

‘‘FERSAH FERSAH ÖNÜNDE…’’

Ümit Özat, “Osimhen'in yerinde başkası olsa hat-trick yapmak için vurur. O Yunus'a verdi. Yunus'un yerinde başkası olsa vurur, o da Sane'ye verdi. Onların takımdaşlığının göstergesi. Yunus hep kendini kabul ettirme çabasında. Barış'ın atletizm ve mücadelesine çok saygım var. Ama Yunus, Barış'ın da, Kerem'in de yetenek olarak fersah fersah önünde.’’ dedi.

‘‘İŞTE FUTBOL; SİZDEN FORMAYI ALIR, GERİ VERMEZ!’’

Hasan Şaş, "Barış'ı bu duruma sokanların da bu konuda ne kadar hatalı olduklarını şimdi anladılar mı? Biz o sahanın içinden geldik. Eğer bir futbolcunun konsantrasyonunu iyi gidişatta bozduğun zaman onun toparlaması, o ipi yakalaması çok zor. Futbol başka bir oyun. Siz 24-25 yaşındaki bir oyuncuyu, siz strese soktuğunuz zaman, kendine güvenini kaybettiğiniz zaman, o futbolcu antrenmana çıkıyor, o futbolcu maçı oynayacak, baskıyı yiyen o oyuncu, kuvvetini harcayan o oyuncu. Sırf herhangi bir sözleşme için veya herhangi bir transfer için böyle şeyleri uygun olmayan bir zamanda piyasaya sürerseniz o zaman Barış'ı zor duruma sokarsınız. Peki bu pazar itibariyle Okan Hoca'nın Leroy Sane'yi oynatmama şansı var mı? İşte futbol sizden alır bu formayı geri vermez." ifadelerinde bulundu.

''DÜNYALAR KAÇIYOR''

Ercan Taner, "Dünyalar kaçıyor" diye bir deyim vardır ya, onu yaşıyorduk oyunda. Bodo, savunma güvenliğini bırakıp tüm hatlarıyla hücum etmeye başlamıştı. Golü de Helmersen ile buldular. Artık savunmada kalma zamanıydı. Dün ilk yarıda oynadığı futbolla Galatasaray, her rakibini zorlayacağını gösterdi.'' sözlerini söyledi.

''150 MİLYON EURO'YA SATARSIN...''

Nihat Kahveci, ''Helal olsun. Bundan daha iyisi olmaz çünkü burası Şampiyonlar Ligi. 3 gol attı ama 6 gol atabileceği pozisyonlar buldu. 3 maç, 6 puan çok önemliydi. Bir oyuncuya 75 milyon euro verip sahanın içinde ancak bu kadar karşılığını alırsın. 75 milyon euro helal olsun dedirten performans. 2 gol attı ve rakibi dağıttı. Osimhen böyle devam ederse 5 büyük ligden biri alır ya da 150 milyon euroya Suudi Arabistan'a satıp kar edersin. İşin maddi karşılığının yanı sıra ben manevi olarak çok mutluyum.'' dedi.

