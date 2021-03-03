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Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

03.03.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olan İrfan Can Eğribayat transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Göztepe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç file bekçisi için Fransa ekiplerinin devreye girdiği belirtildi. İşte o takımlar ve tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yaparak puan tablosunda tırmanışa geçen Göztepe'nin yıldız file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Avrupa'nın radarına girdi.Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında 1. Lig ekibi Adanaspor'dan renklerine bağladığı 22 yaşındaki eldiven başarılı performansıyla Fransa ekiplerinin dikkatini çekti.Göz-Göz'de eldivenleri tecrübeli isim Balazs Megyeri'den alan İrfan Can kalesinde adeta devleşirken Fransa Ligue 1 ekipleri Metz ve Nimes, genç kaleciyi takibine aldı.

Fransız kurmayların scout ekiplerine futbolcuyu uzun zamandır takip ettirdiği ve aldıkları olumlu raporlar sonrasında yaz sezonunda genç file bekçisi için teklif yapmaya hazırlandıkları öğrenildi.Sarı-kırmızılı İzmir ekibiyle, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can ile ilgili yönetimin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.

TRANSFER TEKLİFLERE BAĞLI

İzmir'de mutlu olan ve Süper Lig'de kendisini göstererek A Milli Takım'a gitmeyi kafasını koyan İrfan Can'ın ise kariyer planında henüz Avrupa'nın yer almadığı öğrenildi.Ancak Metz veya Nimes'den bonservisle ilgili çok yüksek bir teklif gelmesi halinde Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'in satışa onay verebileceği de kulüpten sızan bilgiler arasında.

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BEKİR ARPACI İRFAN'I KEŞFETTİ

İrfan Can Eğribayat'ı keşfeden ilk isim İlhan Palut'un ekibinde yer alan kaleci antrenörü Bekir Arpacı oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, geçen sezon devre arasında Göktuğ'un kötü performansı sonrası Başkan Mehmet Sepil'in '2. kaleci bulun' talimatıyla Arpacı'nın gündeme getirdiği 22 yaşındaki eldiveni Göz-Göz transfer edememişti.

FATİH TERİM DE ONU ÇOK İSTİYOR

İrfan Can Eğribayat ile ilgili en ciddi takım olarak Galatasaray öne çıkıyor. Galatasaray'ın tecrübeli teknik patronu Fatih Terim, İrfan Can için devreye girdi.Türkiye ve Avrupa'daki genç yetenekleri göz hapsine alan Terim'in, performansını çok beğendiği İrfan için yönetime 'Alınmalı' raporunu verdiği öğrenildi.G.Saray yönetiminin Avrupa'dan teklifler üzerine elini çabuk tutup İzmirli kurmayların bonservis bedeli için nabzını yoklayacağı öğrenildi.Şimdilik tekliflere kulağını tıkayan İrfan Can mevcut transfer tekliflerini geri çevirip geleceği ile ilgili kararı tamamen yönetime bırakmış durumda.İrfan Can Eğribayat, bu sezon Göztepe'de gelişimi ile dikkat çekerken farklı yaş kategorilerinde 19 kez milli formayı giydi.Şuan U-21 Milli Takım formasını terleten 22 yaşındaki eldiven, en son 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 17 Kasım 2020'de Kosova karşısındaki maçta 90 dakika milli takım kalesini korumuştu.


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Anahtar Kelimeler:
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