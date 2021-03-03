Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yaparak puan tablosunda tırmanışa geçen Göztepe'nin yıldız file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Avrupa'nın radarına girdi.Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında 1. Lig ekibi Adanaspor'dan renklerine bağladığı 22 yaşındaki eldiven başarılı performansıyla Fransa ekiplerinin dikkatini çekti.Göz-Göz'de eldivenleri tecrübeli isim Balazs Megyeri'den alan İrfan Can kalesinde adeta devleşirken Fransa Ligue 1 ekipleri Metz ve Nimes, genç kaleciyi takibine aldı.

Fransız kurmayların scout ekiplerine futbolcuyu uzun zamandır takip ettirdiği ve aldıkları olumlu raporlar sonrasında yaz sezonunda genç file bekçisi için teklif yapmaya hazırlandıkları öğrenildi.Sarı-kırmızılı İzmir ekibiyle, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can ile ilgili yönetimin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.

TRANSFER TEKLİFLERE BAĞLI

İzmir'de mutlu olan ve Süper Lig'de kendisini göstererek A Milli Takım'a gitmeyi kafasını koyan İrfan Can'ın ise kariyer planında henüz Avrupa'nın yer almadığı öğrenildi.Ancak Metz veya Nimes'den bonservisle ilgili çok yüksek bir teklif gelmesi halinde Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'in satışa onay verebileceği de kulüpten sızan bilgiler arasında.