Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu! ''Lokum gibi kura''

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlamaya hak kazandı.

TEK TAKIM GEÇERSE LİG AŞAMASINA KALACAK

Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, karşılaşacağı tek takımı geçmesi durumunda direkt olarak lig aşamasına dahil olacak.

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek. Alt turlardan gelecek -şu anlık- Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şu şekilde...

Ferencvaros (Macaristan)

Karabağ (Azerbaycan)

Bodo / Glimt (Norveç)

Benfica (Portekiz)

KURALAR NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek.

83 MİLYON PERFORMANS PRİMİ

Süper Lig'de 37 hafta sonunda 32 galibiyet ve 3 beraberlik alan Galatasaray, performans primi olarak 83 milyon 348 bin lira kazandı.

"Cimbom", Konyaspor deplasmanından aldığı sonuçla şampiyonluğu ilan etmesinin ardından 39,8 milyon liralık primi de hak etmiş oldu.

Bu şekilde Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan elde ettiği toplam gelir 238 milyon 803 bin liraya ulaştı. Yayın bedelinde federasyon ve alt liglerin payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belirli kriterlere göre ödeme yapılıyor.

Buna göre, lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce kazanılan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin lira ve her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.