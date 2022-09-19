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Galatasaray’ın yeni yıldızı Icardi’nin eşi Wanda Nara'nın leoparlı paylaşımı büyüledi!

19.09.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi çokça konuşulmuştu. Sarı kırmızılı takımın yeni yıldızının eşi olan ve bunun yanında menajerliğini de üstlenen Wanda Nara, sosyal medyada oldukça aktif olarak biliniyor. Paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Nara, bu kez leoparlı kıyafetiyle verdiği pozla büyüledi.

Galatasaray’ın yeni yıldızı Icardi’nin eşi Wanda Nara'nın leoparlı paylaşımı büyüledi!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni golcüsü Mauro Icardi'yi transferi futbol gündemine bomba gibi oturmuştu. Futbolcunun eşi ve menajeri Wanda Nara'dan sürpriz şekilde Türkiye açıklaması gelmesi heyecanlandırmıştı. Ünlü isim Nara'dan gelen yeni paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

GALATASARAY'IN YENİ YILDIZI ICARDI'NİN EŞİ WANDA NARA'DAN LEOPARLI PAYLAŞIM!

Sarı kırmızılı takımın yeni yıldızı Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde çiçek desenli ve göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerinden çokça beğeni almıştı.

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Nara, bu kez leoparlı bir pozuyla takipçilerini büyüledi.

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SARI KIRMIZILI TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI

Leoparlı kıyafetiyle poz veren Wanda Nara'nın yaptığı paylaşıma sarı kırmızılı takımın takipçilerinden de yorum yağdı. Bazı takipçilerin "Yengeme bak be" yorumlarında bulunması dikkat çekti.

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İşte Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara galatasaray
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