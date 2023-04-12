Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi MasterChef jürisi oldu! Arjantinli golcüden Wanda Nara'yı mest eden hareket

Galatasaray'da oynayan ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara Arjantin'de reyting rekorları kıran MasterChef yarışmasında sunuculuk yapıyor. Güzelliği ve fiziğiyle adından söz ettiren Wanda Nara programda Mauro Icardi'yi ağırladı.

MasterChef jürisi German'ın güzel sözlerinden memnun olduğu gözlemlenen Arjantinli golcü Mauro Icardi, yaşadığı duygunun tarifsiz olduğunu belirtti.

MAURO ICARDİ MASTERCHEF'E KONUK OLDU

Icardi; German, Damián ve Donato'ya harika bir gece geçirmesine sebep oldukları için teşekkür etti. Ünlü futbolcu, eşi Wanda Nara'yı da es geçmedi.

GALATASARAY'IN YILDIZ GOLCÜSÜNDEN WANDA NARA'YA BÜYÜK JEST

Icari yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"German'ın dediği gibi ben amatör bir aşçıyım ve bu harika programın tadını çıkarabilmek bir ayrıcalıktı. Bu lüks jürinin ve en iyi sunucunun yanında olmak gurur verici ve özel bir duygu. Tatmaktan zevk aldığım yemekler için her katılımcıya ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca bu geceyi daha da özel kılmak için evlerinden bizi izleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkese bir öpücük ve başarının devamını diliyorum"





