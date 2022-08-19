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  4. Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

19.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da forma terleten başarılı futbolcu Dries Mertens, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ön plana çıkıyor. Dries Mertens, 2015'te Katrin Kerkhofs ile hayatını birleştirdi. Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşi, Dolmabahçe Sarayı'ndan paylaşım yaptı.

Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

Yaklaşık yedi yıldır evli olan Dries Mertens ve Katrin Kerkhofs ikilisi sosyal medyadan beraber sık sık paylaşım yapıyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan Mertens'in eşi Kerkhofs, son paylaşımıyla dikkat çekti.

MERTENS'İN EŞİNDEN DOLMABAHÇE SARAYI PAYLAŞIMI

Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, Dolmabahçe Sarayı'ndan paylaşım yaptı.

Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

O pozu sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

DRİES MERTENS KİMDİR?

35 yaşındaki Dries Mertens Belçika doğumludur.

Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Belçikalı millî futbolcudur.

Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

İşte ikilinin aşk dolu Instagram pozları...

Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

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dries mertens galatasaray
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