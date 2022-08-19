Galatasaray’ın Yıldızı Mertens'in eşinden Dolmabahçe Sarayı paylaşımı

Yaklaşık yedi yıldır evli olan Dries Mertens ve Katrin Kerkhofs ikilisi sosyal medyadan beraber sık sık paylaşım yapıyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan Mertens'in eşi Kerkhofs, son paylaşımıyla dikkat çekti.

MERTENS'İN EŞİNDEN DOLMABAHÇE SARAYI PAYLAŞIMI

Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, Dolmabahçe Sarayı'ndan paylaşım yaptı.

O pozu sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

DRİES MERTENS KİMDİR?

35 yaşındaki Dries Mertens Belçika doğumludur.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Belçikalı millî futbolcudur.

İşte ikilinin aşk dolu Instagram pozları...





