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Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da üst düzey ayrılık! Kulüp Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2025 09:31
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Spor tarihinin unutulmaz olaylarından biri dün akşam yaşandı. Adana Demirspor, Galatasaray mücadelesinde sahadan çekildi. Hareketli gündemin olduğu Adana Demirspor'dan bir de ayrılık haberi geldi. Adana Demirspor kulübü başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da üst düzey ayrılık! Kulüp Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Galatasaray karşısında sahadan çekilmişti. Yaşanan olayın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak görevinden istifa ettiği sosyal medya hesabından duyurdu.

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"GİRDABIN İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HALE GELDİK"

Durak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor istifa galatasaray
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