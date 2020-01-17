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  4. Galatasaray Marcelo Saracchi'nin lisansını çıkarttı

Galatasaray Marcelo Saracchi'nin lisansını çıkarttı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Galatasaray, Leipzig'den transfer ettiği Marcelo Saracchi'nin lisansını çıkarttı. Sekidika ve Onyekuru'nun lisansları ise henüz çıkmadı.

Galatasaray Marcelo Saracchi'nin lisansını çıkarttı

Galatasaray'da yeni transferlerden Marcelo Saracchi'nin lisansı çıkartıldı. Sarı-kırmızılı takımın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta lisansı çıkmadığı için forma giyemeyen Marcelo Saracchi'nin bu durumu ortadan kalktı.

Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in şans vermesi halinde, 21 yaşındaki sol bek Denizlispor maçında forma giyebilecek.

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Galatasaray marcelo saracchi Spor Toto Süper Lig

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