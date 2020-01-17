Galatasaray Marcelo Saracchi'nin lisansını çıkarttı

Galatasaray'da yeni transferlerden Marcelo Saracchi'nin lisansı çıkartıldı. Sarı-kırmızılı takımın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta lisansı çıkmadığı için forma giyemeyen Marcelo Saracchi'nin bu durumu ortadan kalktı.
Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in şans vermesi halinde, 21 yaşındaki sol bek Denizlispor maçında forma giyebilecek.
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