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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildi

21.07.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 yenildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında PSV'ye 5-1 yenildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 yenildi.

Hollanda'da oynanan maçta PSV'nin gollerini 2, 35 ve 84'üncü dakikalarda Eran Zahavi, 51 ve 88'inci dakikalarda da Mario Götze attı. Galatasaray'ın tek golünü ise 42'inci dakikada Emre Kılınç kaydetti.

Rövanş maçı, İstanbul'da 28 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak.

Yayıncı kuruluşa tepkiler

Maçın ilk yarısında Türkiye'deki canlı yayında yaşanan donma ve kesintiler, spor yorumcuları, taraftarlar ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Birçok izleyici, TV8'deki yayın sırasında yaşanan kesintilerin saha kenarındaki panolarda yer alan reklamların dijital ortamda değiştirilmeye çalışılmasından kaynaklandığını öne sürdü.

https://twitter.com/ilhantasci/status/1417943768100220933

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, TV8'in illegal bahis sitelerinin reklamını yapmasının "görmezden gelinemeyeceğini" söyledi.

Taşcı, "RTÜK'ün görevini yapması için Pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım" dedi.

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