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Galatasaray taktik çalıştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2021 14:32 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesindeki son antrenmanını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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