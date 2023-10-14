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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin'e destek! 'Konuşmaktan çekinenler var ama...'

14.10.2023 21:52 | Son Güncelleme:
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İsrail - Hamas çatışmalarıyla alakalı bir paylaşımda bulundu. Başarılı futbolcu; Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ve Filistin arasında yaşananlar tarihsel olarak herkes tarafından farklı okunabilir. Bana göre yıllardır olan şey, bir halkın çaresizce yok edilmesi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı futbolcu, İsrail - Hamas çatışmalarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

A Milli Takım kampında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Filistin için destek mesajı yayımladı.

"KONUŞMAKTAN ÇEKİNENLER VAR"

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Aktürkoğlu, mesajında "Konuşmaktan çekinenler olduğunu biliyorum, yanlış bir şey söylemekten korkanları... Ama sessizce oturup konuşmadığım gerçeğiyle yaşamak istemiyorum. İsrail'e yapılan sivil hayatların kaybedildiği saldırıları kınayabilir ve aynı zamanda Filistin'e yıllardır yapılan zulmün karşısında durabiliriz. Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu?" ifadelerini kullandı.

"HERKES TARAFINDAN FARKLI OKUNABİLİR"

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"İsrail ve Filistin arasında yaşananlar tarihsel olarak herkes tarafından farklı okunabilir. Bana göre yıllardır olan şey, bir halkın çaresizce yok edilmesi." değerlendirmesini yapan 24 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"HAKSIZLIĞA KARŞI SUSAN, DİLSİZ ŞEYTANDIR"

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"Şu anda yaşananları yorumlamak için tarihsel bir bilgiye ihtiyacımız yok. Şu anda tanık olduğumuz şey oldukça basit: İşgal ve baskı altındaki bir halk, batı dünyasının tam desteklediği nükleer bir devlet tarafından yok ediliyor. Bu hiçbir zaman eşit bir mücadele olmadı ve şu anda yaşanan şey, tam bir katliam. Sivillerin katledilmesi, çocuk hastanelerinin bombalanması, bir halkın ölüm ya da göç arasında bir tercihte bırakılması, orantısız bir güçle bir ülkenin haritadan silinmesi neyin cevabı olabilir? Bu mutlaka müdahale edilmesi gereken bir durumdur. İnsanlığa sığmayan metotlarla, savunmasız siviller ile çocukların susuz, elektriksiz kalmasına ve sonunda ölmesine seyirci kalmamalıyız. Barış için dua etmek yeterli değil, sessiz kalmamamız gerekiyor çünkü dünyanın kalanı bu korkunç trajediyi önlemek adına hiçbir çaba sarf etmiyor. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır."

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