MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Galatasaraylı Ömer Bayram bakın nereliymiş!

Galatasaraylı Ömer Bayram bakın nereliymiş!

09.09.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, en istikrarlı Türk futbolcular arasında gösteriliyor. Yaptığı ortalarla dikkat çeken Hollanda doğumlu ismin aslen nereli olduğuna gelin hep birlikte bakalım...

Galatasaraylı Ömer Bayram bakın nereliymiş!

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen başarılı futbolcu Ömer Bayram; sol kanat, sol bek ve orta saha mevkilerinde büyük bir gelişme göstererek adından söz ettiriyor. Hollanda takımlarının altyapısında yetişen yıldız futbolcunun aslen nereli olduğu sorusuna gelin hep birlikte yanıt bulalım.

Galatasaraylı Ömer Bayram bakın nereliymiş!

ÖMER BAYRAM ASLEN NERELİ?

27 Temmuz 1991 tarihinde Hollanda'da doğup büyüyen genç futbolcu Ömer Bayram, aslen Kayserilidir. Futbolcunun ailesi, Hollanda'nın Breda kentine, Kayseri'den göç ederek geçimlerini işçilikle sağlamıştır.

Galatasaraylı Ömer Bayram bakın nereliymiş!

ÖMER BAYRAM KİMDİR?

Ömer Bayram, futbola PCP Breda altyapısında başladı. Daha sonra Baronie van Breda ve NAC Breda altyapılarında forma giydi. 2009 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. NAC Breda formasıyla ilk resmî karşılaşmasına 26 Mart 2010 tarihinde ADO Den Haag'a karşı oynanan Eredivisie karşılaşmasında çıktı. 2009-2010 ve 2010-11 sezonlarında genelde yedek oyuncu olarak ortalama bir sezonda 10 karşılaşmada görev alsa da 2011-12 sezonunun başından itibaren ilk 11'de düzenli olarak görev almaya başladı. Hollanda liginde sergilediği performansla zamanla birçok Süper Lig ekibinin transfer listesine girmeyi başardı.

Galatasaraylı Ömer Bayram bakın nereliymiş!

KAYSERİSPOR'A TRANSFER OLDU

2012-13 sezonunda Kayserispor'a transfer olan futbolcu ilk haftalarda şans bulsa da ilerleyen haftalarda forma şansı azalmıştır. İlk sezonunda Kayseri'nin plaka kodu olan 38 numaralı formayı giyen Bayram, 2013-14 sezonundan itibaren 3 numaralı formayı giyecektir.

Galatasaraylı Ömer Bayram bakın nereliymiş!

HOLLANDA'DAN TEKLİF ALMASINA RAĞMEN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Hollanda genç milli takımlarından da teklif almasına rağmen tercihini Türkiye'den yana kullandı ve Türkiye 18 yaş altı millî futbol takımı formasıyla ilk karşılaşmasına 1 Nisan 2009 tarihinde Hollanda A genç millî takımına karşı oynanan dostluk karşılaşmasında çıktı. Bugüne dek 8 kez millî takımlara çağrılan Ömer Bayram, 5 kez Türkiye U-19 ve 3 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir ve bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetmiştir.

Galatasaraylı Ömer Bayram bakın nereliymiş!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asena Atalay yıllar sonra ortaya çıktıAsena Atalay yıllar sonra ortaya çıktı
PARTNEREser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!
Ortam gerildi! "Ben bunlara dalarım"Ortam gerildi! "Ben bunlara dalarım"
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kayserispor Hollanda Kayseri Ömer Bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Kahreden tablo: Giderek yayılıyor! Özellikle çocukları seçiyor

Kahreden tablo: Giderek yayılıyor! Özellikle çocukları seçiyor

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Boşanıyorlar! Milyonluk araba kimde kalacak?

Boşanıyorlar! Milyonluk araba kimde kalacak?

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.