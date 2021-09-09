Galatasaraylı Ömer Bayram bakın nereliymiş!

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen başarılı futbolcu Ömer Bayram; sol kanat, sol bek ve orta saha mevkilerinde büyük bir gelişme göstererek adından söz ettiriyor. Hollanda takımlarının altyapısında yetişen yıldız futbolcunun aslen nereli olduğu sorusuna gelin hep birlikte yanıt bulalım.

ÖMER BAYRAM ASLEN NERELİ?

27 Temmuz 1991 tarihinde Hollanda'da doğup büyüyen genç futbolcu Ömer Bayram, aslen Kayserilidir. Futbolcunun ailesi, Hollanda'nın Breda kentine, Kayseri'den göç ederek geçimlerini işçilikle sağlamıştır.

ÖMER BAYRAM KİMDİR?

Ömer Bayram, futbola PCP Breda altyapısında başladı. Daha sonra Baronie van Breda ve NAC Breda altyapılarında forma giydi. 2009 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. NAC Breda formasıyla ilk resmî karşılaşmasına 26 Mart 2010 tarihinde ADO Den Haag'a karşı oynanan Eredivisie karşılaşmasında çıktı. 2009-2010 ve 2010-11 sezonlarında genelde yedek oyuncu olarak ortalama bir sezonda 10 karşılaşmada görev alsa da 2011-12 sezonunun başından itibaren ilk 11'de düzenli olarak görev almaya başladı. Hollanda liginde sergilediği performansla zamanla birçok Süper Lig ekibinin transfer listesine girmeyi başardı.

KAYSERİSPOR'A TRANSFER OLDU

2012-13 sezonunda Kayserispor'a transfer olan futbolcu ilk haftalarda şans bulsa da ilerleyen haftalarda forma şansı azalmıştır. İlk sezonunda Kayseri'nin plaka kodu olan 38 numaralı formayı giyen Bayram, 2013-14 sezonundan itibaren 3 numaralı formayı giyecektir.

HOLLANDA'DAN TEKLİF ALMASINA RAĞMEN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Hollanda genç milli takımlarından da teklif almasına rağmen tercihini Türkiye'den yana kullandı ve Türkiye 18 yaş altı millî futbol takımı formasıyla ilk karşılaşmasına 1 Nisan 2009 tarihinde Hollanda A genç millî takımına karşı oynanan dostluk karşılaşmasında çıktı. Bugüne dek 8 kez millî takımlara çağrılan Ömer Bayram, 5 kez Türkiye U-19 ve 3 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir ve bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetmiştir.



