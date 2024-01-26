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  4. Galatasaraylı yıldız futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara, erkek masöze masaj yaptırdı! Sosyal medyayı salladı

Galatasaraylı yıldız futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara, erkek masöze masaj yaptırdı! Sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 09:21 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Nara'nın erkek masöze masaj yaptırması sosyal medyada çok konuşuldu.

Wanda Nara, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimler arasında. Nara, yaptığı seksi paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Instagram’da 18 milyondan fazla takipçisi bulunan Arjantinli güzel, son paylaşımıyla da gündem oldu.

SERE SERPE UZANIP MASAJ YAPTIRDI

Icardi'nin de eşi olan Arjantinli sunucu, şarkıcı ve model, bu sefer de sere serpe uzanıp yaptırdığı masajı sosyal medya hesabından paylaştı.

wanda nara3

Meksika'da kızlarıyla tatilde olan Nara, bacaklarına masaj yaptırdığı görüntüleri Instagram'da paylaştı.

wanda nara

Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

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Wanda Nara sosyal medya
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