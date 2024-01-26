Galatasaraylı yıldız futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara, erkek masöze masaj yaptırdı! Sosyal medyayı salladı

Wanda Nara, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimler arasında. Nara, yaptığı seksi paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Instagram’da 18 milyondan fazla takipçisi bulunan Arjantinli güzel, son paylaşımıyla da gündem oldu.
Icardi'nin de eşi olan Arjantinli sunucu, şarkıcı ve model, bu sefer de sere serpe uzanıp yaptırdığı masajı sosyal medya hesabından paylaştı.
Meksika'da kızlarıyla tatilde olan Nara, bacaklarına masaj yaptırdığı görüntüleri Instagram'da paylaştı.
Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.