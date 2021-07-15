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Galaxy A12 yenilendi 

15.07.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DealNTech tarafından yayınlanan rapora göre Samsung, yakında SM-A127F model numarasına sahip Galaxy A12’nin yeni bir varyantını piyasaya sürebilir. 

Galaxy A12 yenilendi 

Bu telefon için bir destek sayfası , Samsung’un bölgesel resmi web sitelerinden birinde zaten yayında. Bu cihazın ayrıca Bluetooth SIG tarafından da onaylanmış durumda.

Yayının kaynağına göre, yeni Galaxy A12 , orijinal modelde bulunan MediaTek Helio P35 yonga seti yerine Exynos 850 SoC tarafından desteklenecek. Aslında eski ve yeni varyantlar arasındaki tek fark bu olacak.

Bu nedenle, yaklaşan Galaxy A12’nin (SM-A127F) çiy damlası çentikli, 48MP (geniş) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) + 2MP (derinlik) dörtlü 6.5 inç HD+ LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Kamera özellikleri ise 8MP selfie kamera olacak, 5.000mAh pil ve 15W hızlı şarj özellikleri yer alacak.

Galaxy A12 ayrıca 3.5 mm kulaklık jakı, MicroSD kart yuvası, USB Type-C bağlantı noktası ve yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olmalıdır. Ne yazık ki, Android 10 tabanlı One UI Core 2.x ile mi yoksa yakın zamanda orjinal model için OTA sistem güncellemesi aracılığıyla kullanıma sunulan en son One UI Core 3.x (Android 11) ile mi çıkış yapacağı bilinmiyor .

Samsung henüz bu akıllı telefonun lansman tarihini resmi olarak açıklamadı. Sadece çip açısından farklılık gösterdiğinden, büyük olasılıkla sessiz bir sürüm alacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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