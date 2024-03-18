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  4. 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı: Tüylerim diken diken oldu

1 milyon TL'lik ödüle ulaştı! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı: Tüylerim diken diken oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2024 08:13
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Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı. Berk Göktaş isimli genç yarışmacı 1 milyon TL'lik ödüle ulaşırken büyük ödül sorusunu görmeye hak kazandı. O anlarda Kenan İmirzalıoğlu ise kendini tutamadı.

Uzun yıllardır ekranda olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine heyecan doruktaydı. Berk Göktaş isimli yarışmacı tüm sorulara doğru yanıt vererek neredeyse büyük ödüle geldi.


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İŞTE 1 MİLYON TL'LİK SORU

Yarışmacı verdiği yanıtlarla 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı. Gelecek hafta ise Berk Göktaş büyük ödül sorusunu açtıracak. 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak olan yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu da sessiz kalmadı.

"YÜREĞİNE AKLINA SAĞLIK"

"YÜREĞİNE AKLINA SAĞLIK"

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyı tebrik ederek, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" dedi.

Ünlü sunucu yarışmacıya nasıl hissettiğini sorunca yarışmacı, "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım" dedi.

Yarışmacının 11'inci soruda karşısına, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" çıktı.

Yarışmacının 11'inci soruda karşısına, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" çıktı.

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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster doğru
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