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10 Kasım şiirleri, sözleri ve mesajları! Resimli 10 Kasım mesajları!

09.11.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk yaşamını yitirdi. Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her yıl 10 Kasım'da yas tutulur. 10 Kasım'da sevdiklerinize gönderebileceğiniz şiirleri, sözleri ve mesajları haberimizde derledik. İşte resimli 10 Kasım mesajları!

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne sayılı saatler kaldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü her sene saygıyla ve özlemle anılır. 10 Kasım'da arkadaşlarınıza, ailenize gönderebileceğiniz, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel şiirleri, sözleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte resimli 10 Kasım mesajları!

RESİMLİ 10 KASIM MESAJLARI!

* "Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez." * "Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir." * "Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."
* "Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır." * "Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır." * "10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."
* "Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…" * "Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."
* "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın." * "Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır."
* "Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur." * "Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk

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