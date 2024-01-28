2024 için gelen uyarı vahim! Anadolu'nun gerginliğini İzmir depremi bir kez daha ortaya koydu: "Bunlar durmayacak, daha da büyüyecek"

Türkiye dün yine güne deprem tedirginliğiyle başladı. 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra İzmir'de her sarsıntı tedirginlik yaratıyor. Haliyle dünkü 5,1'lik deprem de korkuttu. Ancak Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamasına göre Anadolu'da yakın büyüklükte depremler gerçekleşmeye devam edecek, hatta "2024 depremsiz geçmeyecek."
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu:
“Bu deprem aslında Tuzla Kırığı'nın ikincil kırığı olan Klaros Ahmetbeyli'den Menderes ilçesine doğru uzanan ikincil kırığın; Küçük Menderes kırığının kuzey koluyla kesişme yerinde olmuştur. Beklenen büyüklüktedir. Yaklaşık bir aydır Türkiye'de açıklamalar yapıyorum. Anadolu'nun çok gergin olduğunu ve orta büyüklükte depremleri üretmeye gebe olduğunu söylüyorum.
4.4 ile başlayan depremler boyutunu 3 gündür arttırdı. Malatya'da 5.1 bugün de İzmir'de 5.1 olarak gerçekleşti. Bunlar durmayacak. Gelecek günlerde daha da büyüyerek, Anadolu'nun diri kırıkları boyunca yeni kırıkların olduğunu göreceğiz. 2024 depremsiz geçmeyecek.
Anadolu hala gerilmeye devam ediyor. 15 milyon yıldır bu bölgede depremler Anadolu uygarlıkları sırasında da hep deneyimlenmiştir. Bu sürecek. Nasıl her gün güneş doğuyorsa, Türkiye'den depremler asla ayrılmayacak."
Önemli olanın sağlam yerlerde, sağlam yapıları kurmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan şöyle devam etti: “Bunun için de güçlü bir ekonomi ve geçim sıkıntısının olmaması gerekiyor. Eğitimin de bu yönde arttırılması gerekiyor. Depremler bir yazgı değildir. Korkuyu yenmek için de sağlam yerde, sağlam yapı olmalı. Bu işin tek çaresi bu. Bugün yine bir sürü söylence çıkacaktır. 'Beklenen İzmir depreminin ayak sesleri gibi' ifadeler yer alacaktır. Bunlar doğru değil.