2024 için gelen uyarı vahim! Anadolu'nun gerginliğini İzmir depremi bir kez daha ortaya koydu: "Bunlar durmayacak, daha da büyüyecek"

"BU İŞİN TEK ÇARESİ BU"

Önemli olanın sağlam yerlerde, sağlam yapıları kurmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan şöyle devam etti: “Bunun için de güçlü bir ekonomi ve geçim sıkıntısının olmaması gerekiyor. Eğitimin de bu yönde arttırılması gerekiyor. Depremler bir yazgı değildir. Korkuyu yenmek için de sağlam yerde, sağlam yapı olmalı. Bu işin tek çaresi bu. Bugün yine bir sürü söylence çıkacaktır. 'Beklenen İzmir depreminin ayak sesleri gibi' ifadeler yer alacaktır. Bunlar doğru değil.