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  4. 2024 için gelen uyarı vahim! Anadolu'nun gerginliğini İzmir depremi bir kez daha ortaya koydu: "Bunlar durmayacak, daha da büyüyecek"

2024 için gelen uyarı vahim! Anadolu'nun gerginliğini İzmir depremi bir kez daha ortaya koydu: "Bunlar durmayacak, daha da büyüyecek"

28.01.2024 09:22 | Son Güncelleme:
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Dün sabah İzmir açıklarında meydana gelip Manisa, Aydın ve çevre illerde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 2024 için sarsıcı bir uyarı geldi. Anadolu'nun "çok gergin" olduğunu ifade eden Ercan, "4.4 ile başlayan depremler boyutunu 3 gündür arttırdı. Bunlar durmayacak. Gelecek günlerde daha da büyüyerek, Anadolu'nun diri kırıkları boyunca yeni kırıkların olduğunu göreceğiz" diye konuştu.

Türkiye dün yine güne deprem tedirginliğiyle başladı. 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra İzmir'de her sarsıntı tedirginlik yaratıyor. Haliyle dünkü 5,1'lik deprem de korkuttu. Ancak Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamasına göre Anadolu'da yakın büyüklükte depremler gerçekleşmeye devam edecek, hatta "2024 depremsiz geçmeyecek."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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"ANADOLU ÇOK GERGİN"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu:

“Bu deprem aslında Tuzla Kırığı'nın ikincil kırığı olan Klaros Ahmetbeyli'den Menderes ilçesine doğru uzanan ikincil kırığın; Küçük Menderes kırığının kuzey koluyla kesişme yerinde olmuştur. Beklenen büyüklüktedir. Yaklaşık bir aydır Türkiye'de açıklamalar yapıyorum. Anadolu'nun çok gergin olduğunu ve orta büyüklükte depremleri üretmeye gebe olduğunu söylüyorum.

4.4 ile başlayan depremler boyutunu 3 gündür arttırdı. Malatya'da 5.1 bugün de İzmir'de 5.1 olarak gerçekleşti. Bunlar durmayacak. Gelecek günlerde daha da büyüyerek, Anadolu'nun diri kırıkları boyunca yeni kırıkların olduğunu göreceğiz. 2024 depremsiz geçmeyecek.

"GÜNEŞİN DOĞMASI GİBİ"

"GÜNEŞİN DOĞMASI GİBİ"

Anadolu hala gerilmeye devam ediyor. 15 milyon yıldır bu bölgede depremler Anadolu uygarlıkları sırasında da hep deneyimlenmiştir. Bu sürecek. Nasıl her gün güneş doğuyorsa, Türkiye'den depremler asla ayrılmayacak."

"BU İŞİN TEK ÇARESİ BU"

"BU İŞİN TEK ÇARESİ BU"

Önemli olanın sağlam yerlerde, sağlam yapıları kurmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan şöyle devam etti: “Bunun için de güçlü bir ekonomi ve geçim sıkıntısının olmaması gerekiyor. Eğitimin de bu yönde arttırılması gerekiyor. Depremler bir yazgı değildir. Korkuyu yenmek için de sağlam yerde, sağlam yapı olmalı. Bu işin tek çaresi bu. Bugün yine bir sürü söylence çıkacaktır. 'Beklenen İzmir depreminin ayak sesleri gibi' ifadeler yer alacaktır. Bunlar doğru değil.

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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