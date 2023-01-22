22 Ocak'ta bahar havası! Antalya'da tatilci ve turist akını... Güneşi gören sahile koştu

Ocak ayının son günleri olmasına rağmen hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, parklar, mesire alanlarını ve sahil bandını doldurdu.

TATİLCİLER AKIN ETTİ

Cuma günü okulların ara tatile girmesiyle birlikte çevre illerden gelen tatilciler ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

DENİZE GİRİP, GÜNEŞLENDİLER

Sahilde güneşlenenlerin yanı sıra denize girip yüzenler göze çaptı. Sahilde yürüyüş ve spor yapanların dışında çok sayıda kişi bisiklete bindi. Bazı turistler ise sörf yaptı.