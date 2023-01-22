HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 22 Ocak'ta bahar havası! Antalya'da tatilci ve turist akını... Güneşi gören sahile koştu

22 Ocak'ta bahar havası! Antalya'da tatilci ve turist akını... Güneşi gören sahile koştu

22.01.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayının son günlerinde yaşanan bahar havası devam ediyor. Sıcaklığın 18 dereceye kadar çıktığı Antalya'da güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Ocak ayının son günleri olmasına rağmen hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, parklar, mesire alanlarını ve sahil bandını doldurdu.

TATİLCİLER AKIN ETTİ

Cuma günü okulların ara tatile girmesiyle birlikte çevre illerden gelen tatilciler ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

DENİZE GİRİP, GÜNEŞLENDİLER

Sahilde güneşlenenlerin yanı sıra denize girip yüzenler göze çaptı. Sahilde yürüyüş ve spor yapanların dışında çok sayıda kişi bisiklete bindi. Bazı turistler ise sörf yaptı.

KONYAALTI SAHİLİ'NDE 'PAZAR' KEYFİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya sıcaklık

En Çok Okunan Haberler

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

40 ayda taksitle ödeme! Borcu olana yapılandırma fırsatı

40 ayda taksitle ödeme! Borcu olana yapılandırma fırsatı

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak

İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'

İfadeler ortaya çıktı! 'Uçak patlayacak, atın aşağıya kendinizi'

O tarihi işaret etti! "Cumhurbaşkanı olarak döneceğim"

O tarihi işaret etti! "Cumhurbaşkanı olarak döneceğim"

İETT otobüsünde cinsel ilişki! Kendini bakın nasıl savundu

İETT otobüsünde cinsel ilişki! Kendini bakın nasıl savundu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.