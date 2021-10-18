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67 Numara'nın hayatını kurtarmıştı! Squid Game'in fedakar güzeli Lee Yoo-mi, Instagram'ı kasıp kavuruyor!

18.10.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in tüm dünyada ses getiren dizisi Squid Game'de, 67 numarayı kurtarmak için kendi canından vazgeçen bir genç kızı canlandıran ünlü oyuncu Lee Yoo-mi, güzelliğiyle sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Yayınlandığı günden itibaren seyirciyi ekrana kilitleyen Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde 240 numaralı oyuncuyu canlandıran Lee Yoo-mi, sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR

Lee Yoo-mi, Netflix'in 17 Eylül'de yayınladığı ve tüm dünyada büyük beğeni toplayan Squid Game'de dizisindeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Güzel oyuncu, dizinin başrollerinden oluşan gruba, 67 numara tarafından dahil edilmişti.
Dizide, 240 numaraya hayat veren oyuncu, tacizci bir papaz olan babasını öldürdükten sonra hapse giren ve çıktığında Squid Game'e katılan bir genç kızı canlandırıyordu.
Rakibi 67 numaranın hayatını kurtarmak için kendi canını hiçe sayan bir yarışmacıyı oynayan başarılı oyuncu Lee Yoo-mi, seyirciyi gözyaşlarına boğmuştu.
18 Temmuz 1994 tarihinde Güney Kore'de doğan Lee Yoo-mi, oyunculuğa 2018 yılında başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
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