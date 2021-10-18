67 Numara'nın hayatını kurtarmıştı! Squid Game'in fedakar güzeli Lee Yoo-mi, Instagram'ı kasıp kavuruyor!

Yayınlandığı günden itibaren seyirciyi ekrana kilitleyen Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde 240 numaralı oyuncuyu canlandıran Lee Yoo-mi, sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR

Lee Yoo-mi, Netflix'in 17 Eylül'de yayınladığı ve tüm dünyada büyük beğeni toplayan Squid Game'de dizisindeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncu, dizinin başrollerinden oluşan gruba, 67 numara tarafından dahil edilmişti.

Dizide, 240 numaraya hayat veren oyuncu, tacizci bir papaz olan babasını öldürdükten sonra hapse giren ve çıktığında Squid Game'e katılan bir genç kızı canlandırıyordu.

Rakibi 67 numaranın hayatını kurtarmak için kendi canını hiçe sayan bir yarışmacıyı oynayan başarılı oyuncu Lee Yoo-mi, seyirciyi gözyaşlarına boğmuştu.