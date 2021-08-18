75 yaşındaki Ajda Pekkan sahne kıyafetiyle gençlere taş çıkardı

Son yıllarda gerçekleştirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Ajda Pekkan, Bodrum’da sevenlerinin karşısına çıktı. Sahneye beyaz gömlek ve kot pantolonla çıkan usta sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

AJDA PEKKAN MÜJDEYİ VERDİ

Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Pekkan, "Bu ay sonu yeni albümüm çıkıyor. Çok yoğun bir şekilde çalıştığımdan bu yaz denize bile giremedim. Sevenlerim için feda olsun!" sözleriyle müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte yaklaşık üç saat muhteşem bir performans sergileyen Ajda Pekkan, konserini "Yakar Geçerim" şarkısıyla noktaladı.

AJDA PEKKAN'IN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan Ajda Pekkan'ın genç görünmesinin sırrı çözüldü. Ajda Pekkan Tayland'da yapılan ve litresi 500 bin dolardan satılan 'ölümsüzlük iksiri'ni düzenli olarak içiyor.

Litresi 500 bin dolar olan iksir, 50 mililitrelik şişelerle satılıyor. Ajda Pekkan da şişesi 25 bin dolarlık bu özel içeceği, yılda ortalama 2 kez tüketiyor.