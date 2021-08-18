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75 yaşındaki Ajda Pekkan sahne kıyafetiyle gençlere taş çıkardı

18.08.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

70’li yıllardan günümüze Süperstar lakabını taşıyan Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Bodrum’da sahne aldı. 75 yaşındaki sanatçı sahne kıyafetiyle, enerjisiyle ve tarzıyla gençlere taş çıkardı.

Son yıllarda gerçekleştirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Ajda Pekkan, Bodrum’da sevenlerinin karşısına çıktı. Sahneye beyaz gömlek ve kot pantolonla çıkan usta sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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AJDA PEKKAN MÜJDEYİ VERDİ

Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Pekkan, "Bu ay sonu yeni albümüm çıkıyor. Çok yoğun bir şekilde çalıştığımdan bu yaz denize bile giremedim. Sevenlerim için feda olsun!" sözleriyle müzikseverlerden büyük alkış aldı.

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Kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte yaklaşık üç saat muhteşem bir performans sergileyen Ajda Pekkan, konserini "Yakar Geçerim" şarkısıyla noktaladı.

AJDA PEKKAN'IN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan Ajda Pekkan'ın genç görünmesinin sırrı çözüldü. Ajda Pekkan Tayland'da yapılan ve litresi 500 bin dolardan satılan 'ölümsüzlük iksiri'ni düzenli olarak içiyor.

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Litresi 500 bin dolar olan iksir, 50 mililitrelik şişelerle satılıyor. Ajda Pekkan da şişesi 25 bin dolarlık bu özel içeceği, yılda ortalama 2 kez tüketiyor.

Ünlülerin estetiksiz halleri şaşırtıyor

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Chloe Loughnan

Chloe Loughnan
1991 yılında, Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak adını duyurmayı başaran Defne Samyeli şu sıralar estetik açıklamasıyla gündeme geliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Ajda Pekkan
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