93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili paylaşım! Galatasaray detayı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

Verdiği kiloların ardından fit bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Bu sene de durum değişmedi. Annesinin yanına Ayvalık'a giden genç oyuncu, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. Fanatik Galatasaralı olan Pelin Öztekin'in bikinisinin sarı-kırmızı renkleri dikkat çekti.