ABD'de kongre binasındaki cinsel ilişki skandalı çok konuşulmuştu! Seks kaseti skandalıyla ilgili suçlamada bulunmayı reddetti... "Kanıt bulunamadı"

MYNET-DIŞ HABERLER ABD'de kongre binasındaki cinsel ilişki skandalına ait görüntüler dünya basınındaki manşetlerde yerini almıştı. Söz konusu görüntülere ilişkin araştırmalar yapılırken United States Capitol Police (USCP) açıklamasında, "Federal ve yerel savcılarla istişarede bulunduktan ve olası suçlamalar hakkında kapsamlı bir soruşturma ve inceleme yaptıktan sonra, Kongre politikasının muhtemel ihlaline rağmen, şu anda bir suçun işlendiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirlendi" ifadelerini kullandı.



