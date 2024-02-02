Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. ABD'de kongre binasındaki cinsel ilişki skandalı çok konuşulmuştu! Seks kaseti skandalıyla ilgili suçlamada bulunmayı reddetti... "Kanıt bulunamadı"

    ABD'de kongre binasındaki cinsel ilişki skandalı çok konuşulmuştu! Seks kaseti skandalıyla ilgili suçlamada bulunmayı reddetti... "Kanıt bulunamadı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 09:46 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Geçen yıl Senato Yargı Komitesi duruşma salonunda eşcinsel ilişki yaşayan bir kongre çalışanının görüntüleri tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. ABD Kongre Binası polisi duruşma salonunda eşcinsel ilişki yaşarken kendilerini filme alan iki adama karşı suç duyurusunda bulunmayacaklarını söyledi.

    MYNET-DIŞ HABERLER ABD'de kongre binasındaki cinsel ilişki skandalına ait görüntüler dünya basınındaki manşetlerde yerini almıştı. Söz konusu görüntülere ilişkin araştırmalar yapılırken United States Capitol Police (USCP) açıklamasında, "Federal ve yerel savcılarla istişarede bulunduktan ve olası suçlamalar hakkında kapsamlı bir soruşturma ve inceleme yaptıktan sonra, Kongre politikasının muhtemel ihlaline rağmen, şu anda bir suçun işlendiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirlendi" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

     12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

     Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

     Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

    Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar


    Kesfet

    'KANIT BULUNMADI' DENİLDİ

    Olaya karışan adamlardan birinin, videonun sosyal medyada yayılmaya başlamasının ardından kovulan Senatör Ben Cardin'in (D-Md.) çalışanı Aidan Maese-Czeropski olduğu belirlendi.

    Maese-Czeropski daha önce 2020 kampanyası sırasında Başkan Biden'ın reklamında yer almıştı.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    seks Amerika kongre
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bir şehir dün gece uyumadı! 250 taksi konvoy oluşturdu: Oğuz Erge'nin arkadaşları alkışlarla protesto etti

    Bir şehir dün gece uyumadı! 250 taksi konvoy oluşturdu: Oğuz Erge'nin arkadaşları alkışlarla protesto etti

    Para iddiası Akşener'i öfkelendirmişti! Beklediği yanıt geldi

    Para iddiası Akşener'i öfkelendirmişti! Beklediği yanıt geldi

    Yıllardır yoktu! Filozof Atakan ortaya böyle çıktı

    Yıllardır yoktu! Filozof Atakan ortaya böyle çıktı

    Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

    Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

    Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı... 3 günde 800 bin izlendi

    Fenomenin olay hareketi! Kimseye aldırmadı... 3 günde 800 bin izlendi

    Trende baş aşağı asılı kaldı! "Neden yapmış ki?"

    Trende baş aşağı asılı kaldı! "Neden yapmış ki?"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.