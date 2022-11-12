'Adımı değiştiririm!' Başakşehir - Galatasaray maçı sonrasında Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na salvolar!

"HADDİMİZİ BİLMEMİZ GEREKEN BİR MAÇ"

Takımını eleştiren Belözoğlu, "Öyle zorlu falan bir maç olmadı, çok kolay bir maç oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim, oyuncularımızın seviyesini bize göstermiş oldular. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren net bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ederim. Baskıya karşılık veremedik. Son iki haftada inanılmaz bireysel hatalar var. Sorumluluk benim. Hem oyuncuların hem de bizim ders almamız gereken bir durum var." demişti.