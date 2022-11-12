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'Adımı değiştiririm!' Başakşehir - Galatasaray maçı sonrasında Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na salvolar!

12.11.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, müsabakadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibe tarihinin en farklı yenilgisini tattıran sarı - kırmızılılarda galibiyetin sevinci yaşanırken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na eleştirilerde bulundu. Dilmen'in kullandığı ifadeler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı karşılaşmada ev sahibi ekip Başakşehir, tarihinin en farklı yenilgisini aldı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, müsabakanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

RIDVAN DİLMEN'DEN YORUMLAR

"HADDİMİZİ BİLMEMİZ GEREKEN BİR MAÇ"

"HADDİMİZİ BİLMEMİZ GEREKEN BİR MAÇ"

Takımını eleştiren Belözoğlu, "Öyle zorlu falan bir maç olmadı, çok kolay bir maç oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim, oyuncularımızın seviyesini bize göstermiş oldular. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren net bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ederim. Baskıya karşılık veremedik. Son iki haftada inanılmaz bireysel hatalar var. Sorumluluk benim. Hem oyuncuların hem de bizim ders almamız gereken bir durum var." demişti.

DİLMEN'DEN ELEŞTİRİLER

DİLMEN'DEN ELEŞTİRİLER

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları sonrasında TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, genç çalıştırıcıyı canlı yayında eleştirdi. İşte o sözler...

"ADIMI DEĞİŞTİRİRİM"

"ADIMI DEĞİŞTİRİRİM"

"Emre Belözoğlu öyle bir ironi yapıyor ki... Bence empati yapsın. 85'te Okaka'yı oyuna alıyor. Çok büyük futbolcuydu, 5-0'ken oyuna sokmaya çalışsınlar onu. Eğer girerse adımı değiştiririm."

"KAYGAN ZEMİNDE GİDİYORDU AMA..."

"KAYGAN ZEMİNDE GİDİYORDU AMA..."

"Futbolda dün yok. Galatasaray, Kadıköy'de kaybedince fark 5'e de çıkabilir ve tartışma olur. Jesus da içeride Galatasaray'a kaybederse tartışılır. Kendini en güvende hissetmeyen teknik direrktör Okan Buruk. Yönetim bazında söylemiyorum bunu. Kaygan zeminde gidiyordu ama her gün güçlenerek devam etti yoluna."

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