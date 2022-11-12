'Adımı değiştiririm!' Başakşehir - Galatasaray maçı sonrasında Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na salvolar!

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı karşılaşmada ev sahibi ekip Başakşehir, tarihinin en farklı yenilgisini aldı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, müsabakanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.
Takımını eleştiren Belözoğlu, "Öyle zorlu falan bir maç olmadı, çok kolay bir maç oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim, oyuncularımızın seviyesini bize göstermiş oldular. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren net bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ederim. Baskıya karşılık veremedik. Son iki haftada inanılmaz bireysel hatalar var. Sorumluluk benim. Hem oyuncuların hem de bizim ders almamız gereken bir durum var." demişti.
Emre Belözoğlu'nun açıklamaları sonrasında TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, genç çalıştırıcıyı canlı yayında eleştirdi. İşte o sözler...
"Emre Belözoğlu öyle bir ironi yapıyor ki... Bence empati yapsın. 85'te Okaka'yı oyuna alıyor. Çok büyük futbolcuydu, 5-0'ken oyuna sokmaya çalışsınlar onu. Eğer girerse adımı değiştiririm."
"Futbolda dün yok. Galatasaray, Kadıköy'de kaybedince fark 5'e de çıkabilir ve tartışma olur. Jesus da içeride Galatasaray'a kaybederse tartışılır. Kendini en güvende hissetmeyen teknik direrktör Okan Buruk. Yönetim bazında söylemiyorum bunu. Kaygan zeminde gidiyordu ama her gün güçlenerek devam etti yoluna."