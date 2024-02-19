Adıyaman'da korkunç kaza! 150 metreden düştü, çamura saplandı... 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralı

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 3 yıllık polis memuru olan Furkan Erkuş olay yerinde hayatını kaybederken yine Çevik Kuvvet Müdürlüğü kadrosunda komiser olarak görevli Güven K. yaralandı. Yaralı komiser olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.