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  4. Adıyaman'da korkunç kaza! 150 metreden düştü, çamura saplandı... 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralı

Adıyaman'da korkunç kaza! 150 metreden düştü, çamura saplandı... 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralı

19.02.2024 06:29 | Son Güncelleme:
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Korkunç kaza Adıyaman'da meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü. Kaza sonucu 1 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken 1 komiser ise yaralandı. Meydana gelen feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Furkan Erkuş idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Hastane Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Otomobilin kaldırıma çarpmasıyla otomobil taklalar atarak yol kenarındaki aydınlatma direğini devirip yaklaşık 150 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

KAZA ANI KAMERADA

KAZA ANI KAMERADA

Meydana gelen feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Durumu fark eden vatandaşlar kaza yerine koşarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 3 yıllık polis memuru olan Furkan Erkuş olay yerinde hayatını kaybederken yine Çevik Kuvvet Müdürlüğü kadrosunda komiser olarak görevli Güven K. yaralandı. Yaralı komiser olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araç içerisinde hayatını kaybeden ve araç içerisinde sıkışan Furkan Erkuş’un çıkarılması için ekipler bataklığa dönmüş dere yatağında saatlerce çalışma yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Adıyaman
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