Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! Narin'in ölüm tarihi ve nedeni belli oldu

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın günler sonra cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili ilk başta amca Salim Güran ve daha sonra Narin'in cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte anne, abi ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye tutuklama yapılmıştı. Baba Arif Güran ise serbest bırakılmıştı. Gözler Narin'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan gelecek rapordaydı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.
Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi
Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor. (AA)