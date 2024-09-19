Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! Narin'in ölüm tarihi ve nedeni belli oldu

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın günler sonra cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili ilk başta amca Salim Güran ve daha sonra Narin'in cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte anne, abi ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye tutuklama yapılmıştı. Baba Arif Güran ise serbest bırakılmıştı. Gözler Narin'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan gelecek rapordaydı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır