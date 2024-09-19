HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! Narin'in ölüm tarihi ve nedeni belli oldu

Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı! Narin'in ölüm tarihi ve nedeni belli oldu

19.09.2024 22:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Buna göre Narin kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta boğularak öldürüldü. Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı" bilgisine yer verildi.

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın günler sonra cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili ilk başta amca Salim Güran ve daha sonra Narin'in cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte anne, abi ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye tutuklama yapılmıştı. Baba Arif Güran ise serbest bırakılmıştı. Gözler Narin'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan gelecek rapordaydı. Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

0 (1)

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik

SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

"TIBBEN DEĞERLENDİRME YAPILAMADI"

"TIBBEN DEĞERLENDİRME YAPILAMADI"

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi

YARIN ÇIKACAK

YARIN ÇIKACAK

Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor. (AA)

Anahtar Kelimeler:
Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor!

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor!

%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

Canlı yayında çarpıcı iddia: 'İmamoğlu'na siyasi yasak fiilen onaylandı'

Canlı yayında çarpıcı iddia: 'İmamoğlu'na siyasi yasak fiilen onaylandı'

Narin Güran cinayetinde yeni iddia! "Aile ısrarla Narin'in öldüğünü gizledi"

Narin Güran cinayetinde yeni iddia! "Aile ısrarla Narin'in öldüğünü gizledi"

Toprağa gömülü bulunan kemik parçaları, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı!

Toprağa gömülü bulunan kemik parçaları, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı!

İsrail ve Hizbullah gerilimini dünya yakından izliyor! ABD'den karar: Ertelendi

İsrail ve Hizbullah gerilimini dünya yakından izliyor! ABD'den karar: Ertelendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.