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  4. Adnan Oktar'a "Çok büyük maddi akışlar oluyor" dedi! Duruşma salonunda yaşananları "Korkunç" diyerek anlattı

Adnan Oktar'a "Çok büyük maddi akışlar oluyor" dedi! Duruşma salonunda yaşananları "Korkunç" diyerek anlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.02.2024 08:41 | Son Güncelleme:
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Elvan Koçak'ın avukatı Eser Çömlekçioğlu Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı. Avukat Adnan Oktar'a halen büyük bir finans akış olduğunu iddia ederek "mal varlıklarına el konuldu ama yurt dışında hâlâ maddi akış sağlanıyor" dedi. Avukat ayrıca duruşma salonunda yaşanan bir anı da "Korkunç" diyerek anlattı.

"Adnan" belgeseli ile gündemde olan Adnan Oktar suç örgütüne dair her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Elvan Koçak'ın avukatı Eser Çömlekçioğlu Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı.


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"ÖRGÜT TARAFINDAN FİNANS SAĞLANIYOR"

Eser Çömlekçioğlu aslında Adnan Oktar'ın doğduğundan beri beş parasız olduğunu söylerken Cabas "Ama kontrol ettiği bir maddi güç vardı el konulmadı mı mal varlığına" diye sordu.

Avukat ise "Var o hâlâ var var, mal varlıklarına el konuldu ama yurt dışında hâlâ firari örgüt üyeleri var hâlâ sempatizanlar var dolayısıyla oradan çok büyük maddi akışlar oluyor. Dışarıdaki örgüt üyeleri sonrasında serbest bırakılan kadınlar özellikle bunlar hâlâ az çok çalışmalarına devam ediyorlar işte çevirilerde onlardı bunlardı derken hâlâ ailelerinden aldıkları paralarla hâlâ örgüte ve Adnan Oktar'a finans sağlıyorlar" dedi.

"KORKUNÇ" DİYEREK ANLATTI

"KORKUNÇ" DİYEREK ANLATTI

Eser Çömlekçioğlu 'kedicik' olarak anılan kadınların da hâlâ belli evlerde kaldığını iddia ederek "Kadınlar belli evlerde bir evlerde kalıyorlar dışarıdaki bu yapılanma tutuklu olan bütün erkeklere de kadınlara üyelere de yine örgüt tarafından finans sağlanıyor" dedi.

Eser Çömlekçioğlu "Korkunçtu" diyerek şunları da söyledi: "Adnan Oktar'ın son savunması, 10 bin yılla yargılanıyor, can telaşında olmanız gerekirken bir avukat geldi sanık tarafına daha önce hiç gelmemiş tanımıyoruz. Güzel bir kızcağız giymiş kıyafetini eteğini en önde oturuyor. Adnan Oktar'ın görebileceği bir noktada. Elinde telefonu tüm duruşma boyunca oturdu, Adnan ona bakıyor o Adnan'a bakıyor. Sonunda Adnan dayanamadı kendisi de söyledi 'kızcağız baksanıza dedi ne kadar güzel dedi su gibi dedi' adam 10 bin yılla yargılanıyor hâlâ güzel kadına iltifat etmenin peşinde. Çok garip bir kafa."

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar mirgün cabas
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