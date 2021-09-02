Adriana Lima Venedik Film Festivali'ne yeni sevgilisiyle katıldı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle vaktinde yapılamayan 78'inci Venedik Film Festivali'nin bu yılki açılış filmi Pedro Almodovar'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Penelope Cruz, Milena Smit, Julietta Serrano ve Rossy de Palma'nın paylaştığı 'Madres Paralelas' oldu.

ADRIANA LIMA YENİ SEVGİLİSİYLE AŞKA GELDİ

Gösterişli bir kırmızı halı geçişiyle başlayan festival, 11 Eylül tarihine kadar sürecek. Etkinliğin kapanış töreninde de büyük ödül Altın Aslan başta olmak üzere ödül kazananlar açıklanacak.

Bu yıl kelimenin tam anlamıyla ünlü isimlerin boy gösterdiği kırmızı halıda en çok ilgi gören yıldızlardan biri de Brezilyalı model Adriana Lima oldu.

Uzun süredir özel hayatını meraklı gözlerden uzak tutan Lima, etkinliğe yeni sevgilisi yapımcı Andre Lemmers ile birlikte katıldı.