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Adriana Lima Venedik Film Festivali'ne yeni sevgilisiyle katıldı

02.09.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne Adriana Lima damgasını vurdu. Bir süredir özel hayatını meraklı gözlerden uzak tutan Lima, etkinlikte yeni sevgilisi yapımcı Andre Lemmers ile boy gösterdi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle vaktinde yapılamayan 78'inci Venedik Film Festivali'nin bu yılki açılış filmi Pedro Almodovar'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Penelope Cruz, Milena Smit, Julietta Serrano ve Rossy de Palma'nın paylaştığı 'Madres Paralelas' oldu.

ADRIANA LIMA YENİ SEVGİLİSİYLE AŞKA GELDİ

Gösterişli bir kırmızı halı geçişiyle başlayan festival, 11 Eylül tarihine kadar sürecek. Etkinliğin kapanış töreninde de büyük ödül Altın Aslan başta olmak üzere ödül kazananlar açıklanacak.
Bu yıl kelimenin tam anlamıyla ünlü isimlerin boy gösterdiği kırmızı halıda en çok ilgi gören yıldızlardan biri de Brezilyalı model Adriana Lima oldu.
Uzun süredir özel hayatını meraklı gözlerden uzak tutan Lima, etkinliğe yeni sevgilisi yapımcı Andre Lemmers ile birlikte katıldı.
Bu konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan eski top model, basın mensuplarına poz verirken sürekli olarak Lemmers ile birbirlerini öpücüklere boğdu.
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