Afganistan'da uçak tekerleğinden düşen iki Afgan'ın kimlikleri tespit edildi

Afgan medyası, gençlerin annelerine bakmak için pazarlarda karpuz sattığını ve çöpten yiyecek topladıklarını belirtti.

UÇAĞIN İNİŞ TAKIMINA TUTUNMUŞLARDI

Geçen Pazar günü Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesinin ardından hafta başında milyonlarca Afgan havalimanında izdihama neden olmuş, çıkan arbedede 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Paylaşılan videoların birinde, çaresiz bazı Afganların tahliye edilen bir ABD askeri uçağının iniş takımına tutunarak şehirden kaçmak için umutsuzca çabaladığı görülmüştü.

DÜNYAYI ŞOKE ETMİŞTİ Ancak daha sonra paylaşılan ve dünyayı şoke eden görüntülerde C-17 uçağının havalandıktan sonra en az iki kişinin bölgedeki evlerin çatısına düşerek can verdiği yer almıştı.

"GENÇLERİN CESETLERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ" İngiliz Daily Mail gazetesinin Afgan medyasına dayandırdığı habere göre, bu kişilerin 16 ve 17 yaşlarında olan ve başka çocuğu olmayan annelerine bakmak için Kabil'deki pazarlarda meyve satıp çöp toplayan iki erkek kardeş olduğu tespit edildi. Olayın ardından gençlerin cesetleri ailelerine teslim edildi.