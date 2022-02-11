Ahu Tuğba'dan bomba Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan'ın sarık takıp sakal bırakarak adını da değiştirmesi olay oldu. Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak da tanınan Meriç Erkan o dönem katıldığı Esra Erol'un izdivaç programı için 'kurgu' açıklaması da yaptı. İsmini 'Mahmut' olarak değiştiren Erkan; "Nasuh tövbesi ettim" dedi.

"Nasıl yaşamışız" böyle diyen Meriç Erkan uzun süre Ahu Tuğba ile aşk yaşamasıyla gündemde yer etmişti. Meriç Erkan'ın açıklamaları sonrası gözler Ahu Tuğba'ya çevrildi.