Ahu Tuğba'dan bomba Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan'ın sarık takıp sakal bırakarak adını da değiştirmesi olay oldu. Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi olarak da tanınan Meriç Erkan o dönem katıldığı Esra Erol'un izdivaç programı için 'kurgu' açıklaması da yaptı. İsmini 'Mahmut' olarak değiştiren Erkan; "Nasuh tövbesi ettim" dedi.
"Nasıl yaşamışız" böyle diyen Meriç Erkan uzun süre Ahu Tuğba ile aşk yaşamasıyla gündemde yer etmişti. Meriç Erkan'ın açıklamaları sonrası gözler Ahu Tuğba'ya çevrildi.
"SEVGİLİM OLMADI"
Yeşilçam'ın öne çıkan isimlerinden Ahu Tuğba magazinsortie'ye konuştu. Amerika da yaşayan Tuğba; "Allah yolundaysa doğruyu söylesin" dedi.
Ahu Tuğba açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Meriç Erkan ile asla aşk yaşamadım. Benim bu adamla hiçbir şeyim olmadı, olamaz da, Savaş Kalafat çok iyi bilir olmadığını. Kalafat ve eşi, kameramanlar da gün boyu yanımdalardı.
Bütün ekip bir şey olmadığını bilir. Meriç Erkan Allah yolunda ise ya da Allah yoluna girdiyse benimle hiç bir zaman beraber olmadığını söyler. Sevgilim olmadı, TV formatıydı."
"BAYANLA BİR ARAYA GELMİYORUM"
Meriç Erkan yeni yaşam tarzıyla ilgili olarak "Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum" yorumunda bulundu. Erkan yeni imajıyla ilgili olarak da ''Bu bir konsept değil bu başka bir şey. Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma, bir Nasuh tövbesi var. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçiyorsunuz'' dedi.
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