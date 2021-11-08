Alacağı telefona karar veremeyenler buraya: İşte 2000 TL ile 3000 TL arası en iyi akıllı telefonlar

Akıllı telefon satın almak istediğinizde, genellikle yaptığınız ilk şey fiyat araştırması yapmak oluyor. Ancak telefon fiyatları günümüzde oldukça değişken. Üstelik bütçeniz dahilinde satın alabileceğiniz birden fazla model bulunuyor. Bu da kararsız kalmanıza neden oluyor. Neyse ki tam size göre bir listemiz var. 3000 TL altı en iyi telefonları arıyorsanız, bize kulak vermeniz en doğrusu. Çünkü biz sizler için 2000 ile 3000 TL arası en iyi telefonları araştırdık ve derledik.
3000 TL altı telefonlar listesinde yer alan modellerin birbirinden farklı özelliklerinin olduğunu belirtirken, fiyatların da güncel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini ekleyelim. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, sizleri 2000-3000 TL arası en iyi akıllı telefonlarla baş başa bırakalım.
İŞTE 2000 TL İLE 3000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR
1) TCL 10 Plus
Özellikler: 6.47 inç Full HD+ AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 665 işlemcisi, 48 MP ana kamera, 4500 mAh batarya, 6 GB RAM, 64 GB dahili depolama - Fiyat: 2.800 TL civarı
2) Redmi 9T
Özellikler: 6.53 inç IPS LCD Full HD+ ekran, Qualcomm Snapdragon 662 işlemci, 48 MP ana kamera, 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama, 6000 mAh batarya - Fiyat: 2.850 TL civarı
3) Poco M3 Pro 5G
6.5 inç 90 Hz IPS LCD Full HD+ ekran, 5000 mAh batarya, MediaTek Dimensity 700 işlemci, 64 GB dahili depolama, 4 GB RAM, 48 MP ana kamera - Fiyat: 2750-2900 TL civarı
4) Huawei P Smart 2021
6.67 inç IPS LCD Full HD+ ekran, Huawei Kirin 710A işlemci, 48 MP ana kamera, 5000 mAh batarya, 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama, AppGallery desteği - Fiyat: 2.685-2.900 TL civarı
5) Samsung Galaxy A21s
6.5 inç IPS HD+ ekran, 5000 mAh batarya, Samsung Exynos 850 işlemci, 48 MP ana kamera, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama - Fiyat: 2.500-2650 TL civarı
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