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ALES 2 başvuruları başladı mı? 2021 ALES 2 başvuru ücretleri ne kadar? İşte başvuru tarihleri...

03.08.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES 2 başvuru tarihleri ve giriş ücreti, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikincisinin ne zaman gerçekleşeceği ve sınava giriş ücretinin ne kadar olacağı belli oldu. ALES 2 için HES kodu zorunluluğu getirildi. İşte ayrıntılar...

Kariyerine akademik alanda devam etmek isteyen adayların girdiği ALES 2 başvurularının ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği belli oldu. Aynı zamanda, HES kodu zorunluluğu ALES 2'nin giriş ücretinin ne kadar olacağı da netlik kazandı. İşte başvuru tarihleri...

ALES 2 başvuruları ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikincisi 19 Eylül 2021'de yapılacak.
ALES 2 başvuruları 3 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Başvurular 11 Ağustos’a kadar sürecek.
Elektronik ortamda gerçekleştirilen başvurular ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak.
ALES 2 başvuru ücretinin 145 TL olduğu belirtildi.
ALES 2 sınavına başvuru yapacak öğrencilerden HES kodu talep edilecek. Sınava girecek adayların HES kodu edinmeleri gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav ALES
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