ALES 2 başvuruları başladı mı? 2021 ALES 2 başvuru ücretleri ne kadar? İşte başvuru tarihleri...

Kariyerine akademik alanda devam etmek isteyen adayların girdiği ALES 2 başvurularının ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği belli oldu. Aynı zamanda, HES kodu zorunluluğu ALES 2'nin giriş ücretinin ne kadar olacağı da netlik kazandı. İşte başvuru tarihleri...
ALES 2 başvuruları ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikincisi 19 Eylül 2021'de yapılacak.
ALES 2 başvuruları 3 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Başvurular 11 Ağustos’a kadar sürecek.
Elektronik ortamda gerçekleştirilen başvurular ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak.
ALES 2 başvuru ücretinin 145 TL olduğu belirtildi.
ALES 2 sınavına başvuru yapacak öğrencilerden HES kodu talep edilecek. Sınava girecek adayların HES kodu edinmeleri gerekiyor.
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