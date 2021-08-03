ALES 2 başvuruları başladı mı? 2021 ALES 2 başvuru ücretleri ne kadar? İşte başvuru tarihleri...

Kariyerine akademik alanda devam etmek isteyen adayların girdiği ALES 2 başvurularının ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği belli oldu. Aynı zamanda, HES kodu zorunluluğu ALES 2'nin giriş ücretinin ne kadar olacağı da netlik kazandı. İşte başvuru tarihleri...