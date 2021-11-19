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Aleyna Tilki'nin şarkıcı kardeşi Ayça Tilki, Instagram paylaşımlarıyla gündemde!

19.11.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, yalnızca müzik kariyeriyle değil, annesiyle ve kız kardeşiyle de sık sık gündeme geliyor. Aleyna Tilki'nin kendisi gibi şarkıcılık yapan kız kardeşi Ayça Tilki, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Şarkıları ve açıklamalarıyla magazin gündeminin renkli figürlerinden olan Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Ayça Tilki de starlık yolunda emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz aylarda 'Sen Gibi' şarkısını müzik severlerin beğenisine sunan Ayça Tilki, sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

KARDEŞİ DE SANATÇI OLMAK İSTİYOR

Sen Olsan Bari, Cevapsız Çınlama, Yalnız Çiçek gibi Türkiye'yi sallayan şarkılara imza atan Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de, tıpkı ablası gibi müzisyenlik yolunda ilerliyor.
Sen Gibi şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Ayça Tilki, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.
Aleyna Tilki, bir dönem 16 yaşındaki kardeşi Ayça Tilki ile ilgili gazetelerde çıkan yorumları eleştirmiş, ''Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz'' ifadelerini kullanmıştı.
Instagram'da 90 bini aşkın takipçisi bulunan Ayça Tilki, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Ayça Tilki'nin Instagram pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.
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Aleyna Tilki Ayça Tilki
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