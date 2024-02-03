Aralıksız olarak burnu kanayan kadın doktorları da şaşırttı! Burnundan öyle bir şey çıktı ki... Günlerce orada yaşamış

Burnundan sürekli olarak kan gelmesi üzerine korkmaya başlayarak hastaneye başvurduğunu ifade eden kadın, "Son birkaç gündür burnumdan kan geliyordu. Bir şeylerin yanlış olduğunu anladım ve bu yüzden hastaneye gitmeye karar verdim. Kendimi iyi hissetmediğimi fark ettim" dedi.