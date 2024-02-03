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    4. Aralıksız olarak burnu kanayan kadın doktorları da şaşırttı! Burnundan öyle bir şey çıktı ki... Günlerce orada yaşamış

    Aralıksız olarak burnu kanayan kadın doktorları da şaşırttı! Burnundan öyle bir şey çıktı ki... Günlerce orada yaşamış

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.02.2024 09:05 | Son Güncelleme:
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    İsmi açıklanmayan Vietnamlı bir kadın aralıksız olarak devam eden burun kanaması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktor endoskopi yaptı ve burun boşluğunda yaklaşık 7 cm uzunluğunda canlı bir sülük bulundu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Vietnam'da sürekli olarak devam eden burun kanaması nedeniyle doktora başvuran bir kadın hayatının en büyük kabusunu yaşadı. İsmi açıklanmayan kadının burnundan günlerdir birlikte yaşadığı 7 cm uzunluğunda bir sülük çıktı.

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    Burnundan sürekli olarak kan gelmesi üzerine korkmaya başlayarak hastaneye başvurduğunu ifade eden kadın, "Son birkaç gündür burnumdan kan geliyordu. Bir şeylerin yanlış olduğunu anladım ve bu yüzden hastaneye gitmeye karar verdim. Kendimi iyi hissetmediğimi fark ettim" dedi.

    Doktorlar yaptıkları incelemelerin sonucunda genç kadının burnunda 7 cm uzunluğunda bir sülük olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla sülük güvenli bir şekilde çıkartıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sülük Vietnam
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