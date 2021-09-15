Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi oyuncuları kimler?

Aşk Tesadüfler Sever 2 filmi bugün televizyonda yayınlanıyor. İlk filmin devamı niteliğinde olan filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi konusu nedir?

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin senaryosunu da Nuran Evren Şit kaleme almıştır. Film 2019 senesinde vizyona girmiştir ve ilk filmin devam niteliğindedir.

Filmde 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkılıyor. Sema ve Niko geçmişte birbirini seven ancak aşkları imkânsız bir hâle gelmiş iki gençtir. Çünkü dönemin siyasi hassasiyeti sebebiyle bir Türk-Rum gerginliği yaşanmaktadır. Her ne kadar duygularını özgürce yaşamak konusunda direnmeye çalışsalar da kader onları ayıracaktır.

Bu arada günümüzde yaşayan Defne ve Kerem adlı iki genç de bir barda tanışıp âşık olmuşlardır. Onların ilişkisinde de inişli çıkışlı dönemler meydana gelir. İki farklı dönemde geçen ve gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan filmde, geçmiş ile günümüzün ilişkileri karşılaştırılıyor.