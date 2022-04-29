ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU! Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? 2022 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mayıs 2022 celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarının 29 Nisan 2022 Cuma günü açıklanacağı aktarılmıştı. Bu sebeple yedek subay, astsubay ve erbaş/er statüsündeki kişiler, Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? 2022 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları ve Mayıs 2022 celbi askerlik sınıflandırma sonuçlarına ilişkin bilgiler haberimizde...
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Askerlik yerleri için binlerce aday Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyordu. Beklenen açıklama yapıldı.
Nisan ayının sonuna gelinmesiyle beraber vatani görevlerini yerine getirecek olan kişiler askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerini E-DEVLET üzerinden öğrenebilecek.
2022 MAYIS CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Millî Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ekranı için linke tıklayın: https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi
MAYIS AYI CELP TARİHİ SORGULAMA EKRANI
Askerlik yeri öğrenmek için E-DEVLET'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.
ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri 29 Nisan Cuma (bugün) açıklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum