Atatürk olmasaydı ne olurdu? 10 Kasım yaklaşırken Celal Şengör'den gündem olan sözler: "Türkiye'yi düze çıkarmak için reçete belli!"

Bakıyorlar Anzaklar geliyor, asker yok ortalıkta. Hemen birini gönderiyor 'Git çağır 57. alay derhal buraya gelsin hücum buradan başladı!' diyor. Bunu tahmin etmiş. Yer Kilitbahir. Liman Von Sandes, Enver Paşa gibi akılsız olmadığı için Atatürk'e 'Albay Kemal hemen oraya gidin. Durum dediğiniz gibiyse derhal bana haber gönderin.' diyor. Gidiyor, bir de bakıyor ki Anzaklar çıkmışlar bayırdan yukarı geliyorlar. Hemen birisini gönderiyor 'Derhal 57. alay buraya gelsin!' diyor. E o zamana kadar ne olacak? Atatürk askerlerine 'Bu siperin üstüne çıkacağım elimdeki kırbacı indirdiğim zaman ateşe başlayın' diyor. Çıkıyor siperin üstüne. Anzaklar ateş ediyorlar vurmak istiyorlar. Vuramıyorlar. Anzaklar arasında şöyle bir şey gelişmeye başlıyor. Bir batıl inanç: 'Bu adam efsunlu vuramıyoruz!' Şuur altında bu adamı yenmek mümkün değil. Bir asker için müthiş moral çöküntüsü."