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  4. Türkiye güzeli Azra Akın'ın kız kardeşine bakın! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

Türkiye güzeli Azra Akın'ın kız kardeşine bakın! Bikinili pozları Instagram'ı salladı

12.11.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tescilli güzellerimizden Azra Akın, duruşuyla, zarifliğiyle, gülüşüyle herkesin beğenisini kazanan isimlerden biri. Akın’ın kendisi gibi güzel mi güzel Doruk adında bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

2002’de Türkiye güzeli seçilmesinin ardından Miss World’de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın, duruşuyla, gülüşüyle herkesin beğendiği bir isim. Güzelliğini aileden almış olacak ki kardeşi Doruk Akın da tıpkı onun gibi güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Bikinili pozları ile sosyal medyayı sallayan Doruk Akın’ın ablasına benzerliği dikkat çekti.

AZRA AKIN’IN KARDEŞİ DORUK AKIN BİKİNİLİ POZLARIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

1981 doğumlu olan Azra Akın, güzelliği ile hem Türkiye’den hem de dünyadan tam not aldı. 2002’de dünya güzeli seçilerek göğsümüzü kabartan Akın, ilk olarak ise 1998 yılında Elite Model yarışması Türkiye ayağında birincilik kazanmıştır. Güzelliği aileden geliyor olacak ki kardeşi Doruk Akın da ablasına benzerliği ile dikkat çekti. Doruk Akın’ın sosyal medyada bikinili pozlar paylaşması ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

İşte Doruk Akın’ın bikinili pozları…

Azra Akın'ın kardeşi de çok güzel! Doruk Akın bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor

Azra Akın'ın kardeşi de çok güzel! Doruk Akın bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor

Azra Akın'ın kardeşi de çok güzel! Doruk Akın bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor

Azra Akın'ın kardeşi de çok güzel! Doruk Akın bikinili pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor

AZRA AKIN KİMDİR?

39 yaşındaki manken Azra Akın, 1998 yılında Elite Model yarışması Türkiye ayağında birincilik kazanmıştır. Daha sonra 2002 yılında Star TV'nin düzenlediği Türkiye güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Bu yarışma sonucu Miss World yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır. İlk olarak Nijerya'da düzenlenmesi planlanan yarışma, bu ülkede Amina Lawal adlı kadının evlenmeden çocuk sahibi olması ve bunun sonuncunda ölümle cezalandırılmasını protesto için birçok ülke tarafından boykot edilme tehlikesiyle karşılaşınca Londra'ya alınmıştır. Yarışma sonucunda Miss World unvanını 1932'de Keriman Halis'in ardından Türkiye'ye Istanbulma ikinci defa getiren kişi olmuştur. Bu unvan 1954'te bir Mısırlı güzele verilen dünya güzelliği ödülünden bu yana nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeye gitmemişti.

Mankenlik yapmaya devam eden Azra Akın, aynı zamanda reklamlarda ve TV dizilerinde oyunculuk da yapmaktadır.

2004'te başrolü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Yağmur Zamanı adlı dizide Eylül karakterini canlandırmıştır. 2009'da Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kemal Başar'ın yönetmenliğinde, 72. Koğuş adlı oyunda rol almıştır. Acun Medya tarafından Show TV'de düzenlenen Yok Böyle Dans yarışmasında yarışmacı olarak bulunmuştur. 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Geniş Aile dizisinde rol almıştır. 2012'de M.U.C.K. dizisinde müzik öğretmeni olan Elif Hoca karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan Galip Derviş dizisinde konuk oyuncu olarak Gülten rolünü canlandırdı. Son olarak 2014 yılında konuk olarak Arkadaşım Hoşgeldin'e katılmıştır. Eylül 2014'te vizyona giren Çilek isimli filmde başrol olarak oynamıştır. 2015'te başrollerini İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı Poyraz Karayel adlı diziye, Çiğdem karakteriyle katıldı.

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Azra Akın
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