Babasının kopyası! Jude Law'ın kızı gecelerde

Balık pulu desenli yeşil bir elbise giyen 20 yaşındaki Law, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law gecelerde

2003 yılında yollarını ayıran oyuncu Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law da anne ve babası gibi gösteri dünyasında adından söz ettirmeye başladı.

BABASINA OLAN BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ Iris Law, dün gece Lonra'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. 20 yaşındaki Law, gece için sırtı açık, balık pulu desenli yeşil bir elbise tercih etti.

Iris Law, babasına olan benzerliği ile dikkat çekti.

REKLAM KAMPANYALARINDA GÖREV ALDI Law, 2000 yılında Jude Law ve Sadie Frost'un ilişkisinden dünyaya geldi. Tam adı Iris Tallulah Elizabeth Law olan genç kız, 2015'te modellik kariyerine adım attı.