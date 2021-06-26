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Babasının kopyası! Jude Law'ın kızı gecelerde

26.06.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz sinema oyuncusu Jude Law'ın Sadie Frost ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Iris Law, geçtiğimiz akşam Londra'da düzenlenen bir etkinlikte boy gösterdi.

Balık pulu desenli yeşil bir elbise giyen 20 yaşındaki Law, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law gecelerde

2003 yılında yollarını ayıran oyuncu Jude Law ile Sadie Frost'un kızı Iris Law da anne ve babası gibi gösteri dünyasında adından söz ettirmeye başladı.

BABASINA OLAN BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

BABASINA OLAN BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Iris Law, dün gece Lonra'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. 20 yaşındaki Law, gece için sırtı açık, balık pulu desenli yeşil bir elbise tercih etti.
Iris Law, babasına olan benzerliği ile dikkat çekti.

REKLAM KAMPANYALARINDA GÖREV ALDI

REKLAM KAMPANYALARINDA GÖREV ALDI
Law, 2000 yılında Jude Law ve Sadie Frost'un ilişkisinden dünyaya geldi. Tam adı Iris Tallulah Elizabeth Law olan genç kız, 2015'te modellik kariyerine adım attı.
Bir markanın tanıtım yüzü olarak objektif karşısına geçen Iris Law, reklam kampanyalarında da görev aldı.
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