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Barış Arduç'un kardeşleri sosyal medyada gündem oldu

12.01.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Kulüp dizisindeki performansı ile adından söz ettiren Barış Arduç'un erkek kardeşleri, sosyal medyada gündem oldu. Barış Arduç'un bir ağabeyi bir de kendisinden küçük erkek kardeşi bulunuyor.

Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu ve Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisiyle adından söz ettiren Barış Arduç, kardeşleriyle sosyal medyanın gündeminde.

MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR

Ekranın aranan isimlerinden olan Barış Arduç, her dönem yakışıklılığı ile gündemde. 2020 yılında Deliha filminde tanıştığı başarılı senarist ve oyuncu Gupse Özay'la mutlu bir evliliği olan Arduç, bu defa kardeşleriyle sosyal medyada gündem oldu.

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Bir abisi ve bir erkek kardeşi olan Baruş Arduç'un kardeşleriyle birbirine hiç benzememesi dikkat çekti.

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İrem Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düştü.
İşte İrem Derici'nin kardeşi Cemre
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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç
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