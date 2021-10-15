Belle Hassan dekoltesini azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı ile adını duyuran televizyon yıldızı Belle Hassan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü TV yıldızı dün akşam Londra sokaklarında görüntülendi.

23 yaşındaki Love Island yarışmacısı, sütyensiz ve bol göğüs dekolteli elbisesiyle göze aldığı frikik riskini yaşadı.

Geçen sene katıldığı Love Island (Aşk Adası) programı ile adını duyuran İngiliz televizyon yıldızı Belle Hassan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hatrı sayılır bir takipçiye kavuştu.