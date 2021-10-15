Belle Hassan dekoltesini azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı ile adını duyuran televizyon yıldızı Belle Hassan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü TV yıldızı dün akşam Londra sokaklarında görüntülendi.
DEKOLTESİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI
23 yaşındaki Love Island yarışmacısı, sütyensiz ve bol göğüs dekolteli elbisesiyle göze aldığı frikik riskini yaşadı.
Dün akşam arkadaşlarıyla yemeğe çıkan ünlü Tv yıldızı, objektiflere poz verirken, derin göğüs dekoltesinin azizliğine uğrayarak frikik verdi.
Geçen sene katıldığı Love Island (Aşk Adası) programı ile adını duyuran İngiliz televizyon yıldızı Belle Hassan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hatrı sayılır bir takipçiye kavuştu.
Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Belle Hassan, sık sık göğüs dekoltesiyle İngiliz basınında yer alıyor.
1998 doğumlu ünlü isim Belle, sosyal medyada da adından söz ettiren isimler arasında.
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