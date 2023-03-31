Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'den açıklama: Hep aynı olay

"TARAFTAR YALNIZ BIRAKMIYOR"

"Büyük takımlar için derbiler bambaşka bir yer oluyor. Taraftarlarımız da bizi hiçbir zaman yalnız bırakıyor. Bu maça da ilgi çok büyük. Bu maç bizim için çok önemli, bundan sonra her maç final. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum."