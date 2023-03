Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'den açıklama: Hep aynı olay

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu. Kızılhan, Beşiktaş derbisine dair, "Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Her iki takım için çok önemli müsabaka. Her maç bir final. Hakemlere de çok büyük görev düşüyor. Oyunun sahada kalması adına, adil kararlar verilmesi adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyoruz" dedi.

İŞTE BURAK KIZILHAN'IN AÇIKLAMALARI