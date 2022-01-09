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Bin yıllık gelenek: Koleda! Kırklareli'de korku gecesi kutlandı

09.01.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesi birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu. Beldede bin yıllık Balkan geleneği olan Koleda kutlandı. Yüzlerini boyayıp çarşaf ve giydikleri kıyafetlerle korkunç bir görüntü oluşturan kalabalık grup, gelenek gereği camları vurarak belde halkını korkuttu. Kutlama görüntülerinde oldukça ilgi uyandıran anlar yaşandı.

Bin yıllık gelenek olan Koleda, birbirinden ilginç anlar ve görüntülerle ortaya çıkarttı. Trakya'nın çeşitli yerleşim yerlerinde halk tarafından değişik isimlerle kışın en soğuk günlerinde düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Koleda' adıyla kutlanıyor. Balkanların bin yıllık geleneği olan etkinlikte, korkunç hikayeler anlatılıp daha sonra korkunç kıyafetler giyilen tarafından evlerin camlarına vurularak geziliyor. İnanca göre evlerinde kabak tatlısı pişirip yiyenler korkmazken, kabak pişirmeyenler korkuyor.

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"BİN YILLIK GELENEK"

Koleda'nın Balkanlarda kutlanan bin yıllık gelenek olduğunu söyleyen Büyükmandıra Belde Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, "Balkan coğrafyasının bin yıllık geleneği olan koleda kışın en soğuk gecesinde gerçekleştiriliyor. Bu geleneği bin yıldır sürdürüyoruz" dedi.

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CAMLARI ÇALARAK EV HALKINI KORKUTTULAR

Geceye çevre il ve yerleşim bölgelerinden gelenler gece giydikleri kıyafet ve yüzlerine yaptıkları makyajlarla bir araya geldiler.

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Belediye önünde kortej oluşturan grup camları çalıp evlerindeki vatandaşları korkuttu.

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Kalabalık daha sonra eğlencenin yapılacağı alana geçti.

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Koleda gecesi burada düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.

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"KORKU GELENEĞİNİ YAŞATIYORUZ"

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan Ahmet Çavdar, pandemi nedeniyle geçen yıl kutlama yapamadıklarını belirterek, "Biz her yıl Ocak ayının ilk haftasında toplanıp Koleda'yı kutluyoruz. Bin yıllık geleneğimiz olan Koleda'da korku geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz" dedi. Geceye Katılan Murat Demir'de, "Bu gece bizim çok önemli bir gece. Burada evlerin camlarını çalarak ev halkını korkutacağız. Gelenek gereği önce pişen kabağı yedik, kabak yemeyenleri korkutacağız" diye konuştu. (DHA)

KORKU GECESİ 'KOLEDA'DAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
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