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  4. Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın "Aşırı zayıfsın" yorumlarına yanıt verdi

Bir deri bir kemik kalan Süreyya Yalçın "Aşırı zayıfsın" yorumlarına yanıt verdi

11.06.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık servetiyle gündeme gelen Süreyya Yalçın son olarak bir deri bir kemik kalmasıyla dikkat çekti. Yurt dışında yaşayan ve yaz aylarında Türkiye'ye tatile gelen Yalçın yorumlara yanıt verdi ve "Sağlıklıyım" dedi.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın, son yıllarda verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Tatil için ABD'den Bodrum'a gelen Yalçın'ın zayıflığı dikkat çekti.

2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın daha önce mide ameliyatı olarak kilolarından kurtulmuştu. Bir deri bir kemik kalan Yalçın'ı görenler şoke oldu.

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Son haliyle gündeme gelen Süreyya Yalçın “Aşırı zayıfsın, kilo al” yorumlarına yanıt verdi. Cemiyetin ünlü ismi bu "Herkes zayıflığımı konuşuyor. Beni merak etmeyin, ben saglıklı ve mutluyum" dedi.

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SERVETİYLE GÜNDEMDEYDİ

Süreyya Yalçın, 2008 yılında ölen ve dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Faruk Yalçın'ın kızı. Faruk Yalçın 2008 yılında vefat etmiş ve Süreyya Yalçın'a oldukça yüklü bir servet bırakmıştı. 34 yaşında olan ve yüklü servetiyle sürekli gündem olan Süreyya Yalçın'ın tatil pozları sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Süreyya Yalçın yaşında ele

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