Bir dönem evli olduklarına şaşıracaksınız! İşte boşanan ünlü çiftler

Rol aldıkları diziler, çıkardıkları şarkılar ile ekranların gözde isimleri haline gelen ünlü isimlerin bir dönem kimle evli olduğunu görünce epey şaşıracaksınız. Başladıkları ilişki ve evlilikleri ile magazin gündemine bomba gibi düşen o çiftler sonra hep yollarını ayırdı. Peki hangi ünlü çiftin aşkları kısa sürdü? İşte evliliklerini tek kalemde bitiren ünlü çiftler...

Bir döneme boşanmaları ile damga vuran ünlü çiftler!

ZUHAL OLCAY- HALUK BİLGİNER Usta şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, bir dönem Haluk Bilginer’le ile hayatını birleştirerek 12 yıl evli kaldılar. Ünlü çift 2004 yılında yollarını ayırdı. Belki de Olcay'ın aşk şarkılarının altında yatan yaşadığı büyük aşktır.

YEŞİM SALKIM- İLKER İNANOĞLU Ünlüler dünyasının en çok evlenenleri arasında yer alan Yeşim Salkım'ın hayatını birleştirdiği kişiler arasında tanınan ve şaşırtan isimlerden İlker İnanoğlu.

CEM YILMAZ- AHU YAĞTU Ünlü komedyen Cem Yılmaz güzeller güzeli manken Ahu Yağtu ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Evlenme kararları ile eleştiren yakıştırmayan çok olmuştu ki çiftin evliliği de çok uzun soluklu olmadı. Yılmaz'ın bu evlilikten Kemal adında bir evladı var.

SEDA SAYAN- ONUR ŞAN 58 yaşındaki Seda Sayan'da sayıca fazla evlilik yapan ünlüler arasında yer alıyor. Sayan son evliliğini ünlü türkücü Onur Şan ile yaptı. O dönem Şan ile arasındaki yaş farkı çok konuşulmuştu.