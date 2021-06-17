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Bir dönem evli olduklarına şaşıracaksınız! İşte boşanan ünlü çiftler

17.06.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlüler dünyası her zaman merak uyandırmıştır. Sanat ve televizyon dünyasından tanıdığımız birbirinden ünlü isimler bir dönem gönüllerini kimlere kaptırdı. Kimisi rol arkadaşına aşık oldu, kimisi dönemin en popüler ismine. Büyük aşk ile başlayıp hüsran ile biten o evlilikler ise magazin gündemini epey meşgul etti. Peki hangi ünlü çift yollarını ayırdı. İşte boşanan ünlü çiftler...

Rol aldıkları diziler, çıkardıkları şarkılar ile ekranların gözde isimleri haline gelen ünlü isimlerin bir dönem kimle evli olduğunu görünce epey şaşıracaksınız. Başladıkları ilişki ve evlilikleri ile magazin gündemine bomba gibi düşen o çiftler sonra hep yollarını ayırdı. Peki hangi ünlü çiftin aşkları kısa sürdü? İşte evliliklerini tek kalemde bitiren ünlü çiftler...

Bir döneme boşanmaları ile damga vuran ünlü çiftler!

ZUHAL OLCAY- HALUK BİLGİNER

ZUHAL OLCAY- HALUK BİLGİNER
Usta şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, bir dönem Haluk Bilginer’le ile hayatını birleştirerek 12 yıl evli kaldılar. Ünlü çift 2004 yılında yollarını ayırdı. Belki de Olcay'ın aşk şarkılarının altında yatan yaşadığı büyük aşktır.

YEŞİM SALKIM- İLKER İNANOĞLU

YEŞİM SALKIM- İLKER İNANOĞLU
Ünlüler dünyasının en çok evlenenleri arasında yer alan Yeşim Salkım'ın hayatını birleştirdiği kişiler arasında tanınan ve şaşırtan isimlerden İlker İnanoğlu.

CEM YILMAZ- AHU YAĞTU

CEM YILMAZ- AHU YAĞTU
Ünlü komedyen Cem Yılmaz güzeller güzeli manken Ahu Yağtu ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Evlenme kararları ile eleştiren yakıştırmayan çok olmuştu ki çiftin evliliği de çok uzun soluklu olmadı. Yılmaz'ın bu evlilikten Kemal adında bir evladı var.

SEDA SAYAN- ONUR ŞAN

SEDA SAYAN- ONUR ŞAN
58 yaşındaki Seda Sayan'da sayıca fazla evlilik yapan ünlüler arasında yer alıyor. Sayan son evliliğini ünlü türkücü Onur Şan ile yaptı. O dönem Şan ile arasındaki yaş farkı çok konuşulmuştu.

OKAN BAYULGEN- ZEYNO GÜNENÇ

OKAN BAYULGEN- ZEYNO GÜNENÇ
Televizyon dünyasının sevilen isimlerin Okan Bayülgen'in ilk eşi ise Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç'tir.
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Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer Hümeyra İlker İnanoğlu Selçuk Yöntem Yeşim Salkım Zuhal Olcay
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