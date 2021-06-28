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Bir döneme Olacak O Kadar ile damgasını vurmuşlardı! Birçoğu aramızdan böyle ayrıldı

28.06.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Levent Kırca tarafından ve dönemine damgasını vuran eleştirel güldürü programı 'Olacak O Kadar' ekibinden bugün bir yıldız daha kaydı. 1990'lı yıllardan başlayıp 22 yıl boyunca çeşitli kanallarda yayınlanan popüler programın en başında yer alan isimlerden olan oyuncu Ali Demirel, hayatını kaybetti. İşte bir döneme damgasını vuran programın hayatını kaybeden oyuncuları...

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan usta oyuncu Levent Kırca'nın fikri üzerine oluşturulan birçok tiyatro oyuncusunun yer aldığı 'Olacak O Kadar' ekibinden bir kişi daha hayatını kaybetti. 90'lı yıllarda en çok sevilen ve konuşulan güldürü programlarından olan Olacak O Kadar'ın Ali Demirel'i 77 yaşında yaşamını yitirdi. İşte döneminin en sevilen programının aramızdan ayrılan oyuncuları...

İşte Olacak O Kadar'ın hayatını kaybeden yıldız isimleri

İlk olarak 1998 yılında yayın hayatına başlayan 'Olacak O Kadar' programının yaratıcı ismi Levent Kırca'dır.
Dönemine damgasını vuran eleştirel güldürü programının jenerik şarkısını o dönem evli olduğu hayat arkadaşı Oya Başar ile seslendirmiştir.
Tam 22 yıl çeşitli kanallarda yayınlanan program Türk televizyonlarının en uzun soluklu programıdır.
Birçok başarılı tiyatro kökenli oyuncunun yer aldığı kadroda zaman zaman değişiklikler olsa da kemik kadrosu uzun yıllar değişmeden sahne aldı.
10- 15 dakikalık eleştirel ve trajikomik skeçlerden oluşan güldürü programının unutulmaz jeneriklerini ise yıllar içinde Grup Gündoğarken ve Aşkın Nur Yengi yapmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Olacak O Kadar Levent Kırca
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