Bir döneme Olacak O Kadar ile damgasını vurmuşlardı! Birçoğu aramızdan böyle ayrıldı

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan usta oyuncu Levent Kırca'nın fikri üzerine oluşturulan birçok tiyatro oyuncusunun yer aldığı 'Olacak O Kadar' ekibinden bir kişi daha hayatını kaybetti. 90'lı yıllarda en çok sevilen ve konuşulan güldürü programlarından olan Olacak O Kadar'ın Ali Demirel'i 77 yaşında yaşamını yitirdi. İşte döneminin en sevilen programının aramızdan ayrılan oyuncuları...

İşte Olacak O Kadar'ın hayatını kaybeden yıldız isimleri

İlk olarak 1998 yılında yayın hayatına başlayan 'Olacak O Kadar' programının yaratıcı ismi Levent Kırca'dır.

Dönemine damgasını vuran eleştirel güldürü programının jenerik şarkısını o dönem evli olduğu hayat arkadaşı Oya Başar ile seslendirmiştir.

Tam 22 yıl çeşitli kanallarda yayınlanan program Türk televizyonlarının en uzun soluklu programıdır.

Birçok başarılı tiyatro kökenli oyuncunun yer aldığı kadroda zaman zaman değişiklikler olsa da kemik kadrosu uzun yıllar değişmeden sahne aldı.