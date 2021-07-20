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  4. Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar yine kendilerini kesti

Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar yine kendilerini kesti

20.07.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da manzara değişmedi. Kurban keseceğim derken kendilerini kesen acemi kasaplar hastanelere akın etmeye başladı. İşte yurttan acemi kasap manzaraları...

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kimi bıçak, kimi baltayla kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındılar. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldular. Bazı acemi kasaplar ise kendilerine yardım edenleri kazara kesmeleri dikkat çekti.

ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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