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  4. Birinci sıra değişmedi, oy kaybı dikkatlerden kaçmadı! İşte 5 ilden son seçim anketine göre çarpıcı sonuçlar

Birinci sıra değişmedi, oy kaybı dikkatlerden kaçmadı! İşte 5 ilden son seçim anketine göre çarpıcı sonuçlar

05.10.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim atmosferi hızla yoğunlaşırken kamuoyu araştırma şirketlerinin seçim anketlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak ASAL Araştırma tarafından Aydın, Bursa, Elazığ, Kırşehir ve Sakarya'da yürütülen anketten tartışmalara yön verecek nitelikte sonuçlar elde edildi. AK Parti'nin söz konusu illerin çoğunda birinci sırayı korurken oy kaybı oranı dikkat çekti. Aydın'daki kıyasıya rekabette ise birinci sırada yer alan parti değişmezken ikinci sırada oy kaybı gözlendi. İşte detaylar...

Siyasi partiler ve liderleri birbiri ardınca gündemi belirleyen çıkışlara imza atarak seçim hareketliliğini giderek artırıyor. Araştırma şirketleri ise bu çıkışların halk nezdindeki yansımasını ortaya koyan anketler düzenliyor. ASAL Araştırma tarafından 5 ilde farklı katılım oranlarıyla gerçekleştirilen anket sonuçları da son durumu ortaya koydu. Anket kapsamında katılımcılara yöneltilen soru "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" oldu. Sonuçlar kararsızlar dağıtıldıktan sonra paylaşıldı. Anketin ayrıntıları ise şu şekilde...

İŞTE 5 İLDEN SONUÇLAR! BİRİNCİ SIRA DEĞİŞMEDİ

SAKARYA

SAKARYA
Sakarya'da 763 kişi ile 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette AK Parti 2018 seçimlerinde olduğu gibi birinci sıranın sahibi oldu. AK Parti'yi sırasıyla MHP, CHP ve İYİ Parti takip etti. Ankete göre 4 partinin de oy kaybettiği ilde en çok kayıp yüzde 8.7 ile AK Parti'de görüldü. Cumhur İttifakı yüzde 71.8 oy oranıyla üstünlük sağlayan ittifak oldu.

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR
Kırşehir'de 2-4 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ankete 420 kişi katılım gösterdi. 2018 seçimlerinde yüzde 41.2 ile ilk sırada yer alan AK Parti, ankette yüzde 4.5 oy kaybıyla birinci sırayı korudu. Ankete göre kentte yüzde 58.1 ile Cumhur İttifakı birinci sırada yer aldı.

ELAZIĞ

ELAZIĞ
Anket sorusu Elazığ'da 1-4 Ekim tarihlerinde 698 kişiye yöneltildi. Buradan çıkan sonuçlara göre katılımcıların çoğunluğunun tercihi yüzde 43.8 ile AK Parti oldu. AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre oy kaybı ise yüzde 10.8 olarak ortaya çıktı.

BURSA

BURSA
AK Parti Bursa'da da ilk sırayı yüzde 38.4 ile aldı. Anket sonuçlarına göre Bursa'da AK Parti yüzde 7.8 oranında oy kaybetti.

AYDIN

AYDIN
Aydın'da ise 13-18 Eylül tarihleri arasında 992 kişiye soru yöneltildi. 2018 seçimlerinde kıyasıya bir rekabetin yaşandığı kentte CHP birinci sırayı anket sonucunda da korudu. AK Parti ise ikinci sırayı 2018'deki yüzde 32.5 oy oranından yüzde 27.1'e düşerek korudu. Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 49.4 olarak hesaplanırken Cumhur İttifakı yüzde 33.9'da kaldı.
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seçim anketi
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