Birinci sıra değişmedi, oy kaybı dikkatlerden kaçmadı! İşte 5 ilden son seçim anketine göre çarpıcı sonuçlar

Siyasi partiler ve liderleri birbiri ardınca gündemi belirleyen çıkışlara imza atarak seçim hareketliliğini giderek artırıyor. Araştırma şirketleri ise bu çıkışların halk nezdindeki yansımasını ortaya koyan anketler düzenliyor. ASAL Araştırma tarafından 5 ilde farklı katılım oranlarıyla gerçekleştirilen anket sonuçları da son durumu ortaya koydu. Anket kapsamında katılımcılara yöneltilen soru "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" oldu. Sonuçlar kararsızlar dağıtıldıktan sonra paylaşıldı. Anketin ayrıntıları ise şu şekilde...

İŞTE 5 İLDEN SONUÇLAR! BİRİNCİ SIRA DEĞİŞMEDİ

SAKARYA Sakarya'da 763 kişi ile 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette AK Parti 2018 seçimlerinde olduğu gibi birinci sıranın sahibi oldu. AK Parti'yi sırasıyla MHP, CHP ve İYİ Parti takip etti. Ankete göre 4 partinin de oy kaybettiği ilde en çok kayıp yüzde 8.7 ile AK Parti'de görüldü. Cumhur İttifakı yüzde 71.8 oy oranıyla üstünlük sağlayan ittifak oldu.



KIRŞEHİR Kırşehir'de 2-4 Ekim tarihinde gerçekleştirilen ankete 420 kişi katılım gösterdi. 2018 seçimlerinde yüzde 41.2 ile ilk sırada yer alan AK Parti, ankette yüzde 4.5 oy kaybıyla birinci sırayı korudu. Ankete göre kentte yüzde 58.1 ile Cumhur İttifakı birinci sırada yer aldı.

ELAZIĞ Anket sorusu Elazığ'da 1-4 Ekim tarihlerinde 698 kişiye yöneltildi. Buradan çıkan sonuçlara göre katılımcıların çoğunluğunun tercihi yüzde 43.8 ile AK Parti oldu. AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre oy kaybı ise yüzde 10.8 olarak ortaya çıktı.



BURSA AK Parti Bursa'da da ilk sırayı yüzde 38.4 ile aldı. Anket sonuçlarına göre Bursa'da AK Parti yüzde 7.8 oranında oy kaybetti.