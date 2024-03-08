Böbrek nakli için test yaptırdıktan sonra karısının biyolojik kardeşi olduğunu öğrendi! "Böylesi ancak filmlerde olur"

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında genç adam böbreklerinden birini bağışlayarak karısının hayatını kurtarmak istediğini söyledi. İki çocuğu olduğunu söyleyen genç adam, "Akrabalarına test yapıldı ve uygun donör bulunamadı. Bunun zor bir ihtimal olduğunu biliyordum bu yüzden bağış yapıp yapamayacağımı görmek için test yaptırmaya karar verdim. Geçen gün uyumlu olduğumu söyleyen bir telefon aldım. Doktor daha sonra HLA (insan lökosit antijeni) doku testi sonuçlarından elde edilen bazı bilgiler nedeniyle ek testler yapmak istediğini söyledi. Fazla düşünmedim ve kabul ettim" dedi.
Sonuçlar geldiğinde kendisinin ve karısının anormal derece yüksek bir eşleşme yüzdesine sahip olduğunu öğrenince şaşkına dönen adam, "Şok oldum ve kafam karıştı.DNA bilgisinin nesiller boyunca nasıl aktarıldığı nedeniyle bir ebeveynden çocuğa en az yüzde 50'lik bir eşleşme olabileceğini ve kardeşlerin de yüzde 0-100'lük bir eşleşme olabileceğini açıkladı. Karı-koca olarak iyi bir eşleşme nadir görülen bir durumdu. Bunun ne anlama geldiğini sordum" diye konuştu.
Karısının iyileşmesi için gerekli olan böbreğini vermeyi kabul ettiğini itiraf eden adam, "Biz akrabayız, hayır, şaka yapmıyorum. İleriye doğru ne yapacağımı bilmiyorum ama bunun yanlış olabileceğini biliyorum. O benim karım ve çocuklarımızın annesi" ifadelerini kullandı.
Doğumundan iki dakika sonrasında evlatlık verildiğini öğrenen adamın paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Böylesi ancak filmlerde olur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Biyolojik kardeş olabilirsiniz, kuzen olabilirsiniz ya da doktor yanılıyor olabilir" yorumunu yaptı.