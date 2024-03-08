Böbrek nakli için test yaptırdıktan sonra karısının biyolojik kardeşi olduğunu öğrendi! "Böylesi ancak filmlerde olur"

Sonuçlar geldiğinde kendisinin ve karısının anormal derece yüksek bir eşleşme yüzdesine sahip olduğunu öğrenince şaşkına dönen adam, "Şok oldum ve kafam karıştı.DNA bilgisinin nesiller boyunca nasıl aktarıldığı nedeniyle bir ebeveynden çocuğa en az yüzde 50'lik bir eşleşme olabileceğini ve kardeşlerin de yüzde 0-100'lük bir eşleşme olabileceğini açıkladı. Karı-koca olarak iyi bir eşleşme nadir görülen bir durumdu. Bunun ne anlama geldiğini sordum" diye konuştu.