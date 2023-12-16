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    4. Sonunda bu da oldu! Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Sonunda bu da oldu! Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    16.12.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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    20 yaşındaki Laura isimli bir kadın internetten verdiği ilan sayesinde kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. İnternette açık arttırma usulüyle çevrimiçi satışa izin veren bir sitede bekareti için ilan verdiğini dile getiren 20 yaşındaki kadın adı açıklanmayan bir poltikacının aldığını söyledi. Genç kadın alıcının kendisine 1.2 milyon Euro (yaklaşık 37 milyon 948 bin TL) teklif ettiğini dile getirdi.

    Sonunda bu da oldu! Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu... Sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 20 yaşındaki Laura isimli bir kadın engelli annesine yardım etmek ve öğrenim masraflarını karşılamak için fon toplamayı umarak çevrimiçi bir uygulama aracılığıyla bekaretini satışa çıkarttığına dair bir ilan paylaştı. İlanın açıklamasında ise, "Bir doktor bekaretini doğruladı. Alıcının gerçek bakire olduğundan emin olmak için ya toplantıya bir doktor getirebilir ya da bir gün önceden Almanya'da bir doktoru birlikte ziyaret edebilir" ifadeleri yer aldı.

    "KARARIMDAN MEMNUNUM"

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    İlanın sosyal medyada gündem yaratmasından sonra Laura, "Kararımdan memnunum. Her kadının, başkalarının yargılamasıyla karşılaşmadan, kendi bedeniyle ne yapmak istediğine karar verme hakkına sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda üniversitedeyim ve paranın çalışmalarıma odaklanmama gerçekten yardımcı olacağını düşünüyorum" dedi.

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