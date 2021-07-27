Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında ve nereli?

Yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine düşen Tanju Özcan, birçok kişi tarafından merak edildi. Son yaptığı açıklamada "Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak" diyen Tanju Özcan, birçok kişinin tepkisini çekerken, birçok kişiden de destek aldı. Peki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında?

Tanju Özcan kimdir?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest avukat olarak çalışan Özcan daha sonra siyasete atıldı.

Bolu Belediyesi’nde Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevleri yapan Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009 yerel seçimlerinde CHP Bolu Belediye Başkan Adayı oldu ancak seçilemedi.

Tanju Özcan ilk defa, 22 Haziran 2011 genel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Bolu Milletvekili seçildi.