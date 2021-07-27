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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında ve nereli?

27.07.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset konusundaki yorumları ve düşünceleri ile dikkat çeken Tanju Özcan, sosyal medyanın gündemine düştü. TT listesine girerek gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, birçok kişi tarafından merak edildi. Son yaptığı açıklamalarla birlikte sosyal medyada tanınır hale gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir?

Yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine düşen Tanju Özcan, birçok kişi tarafından merak edildi. Son yaptığı açıklamada "Yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacak" diyen Tanju Özcan, birçok kişinin tepkisini çekerken, birçok kişiden de destek aldı. Peki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında?

Tanju Özcan kimdir?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest avukat olarak çalışan Özcan daha sonra siyasete atıldı.
Bolu Belediyesi’nde Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevleri yapan Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.
2009 yerel seçimlerinde CHP Bolu Belediye Başkan Adayı oldu ancak seçilemedi.
Tanju Özcan ilk defa, 22 Haziran 2011 genel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Bolu Milletvekili seçildi.
24.dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi olan Özcan, 24.dönemde TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim ve Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde de bulundu.
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